Де знайшли ймовірне місце поховання Богдана Хмельницького: заява істориків

На Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. Згідно з новими дослідженнями прах гетьмана увесь час міг знаходитися в церкві в містечку Суботів. Де власне і заповідав себе поховати козацький лідер. Історики вважали, що останки Хмельницького поляки винесли зі Свято-Іллінської церкви за сім років після смерті. Але цьогорічні дослідження ставлять під сумнів цю гіпотезу.

Цю церкву у містечку Суботів знає кожний українець. Вона зображена на 5-гривневій купюрі. І, зовсім нещодавно виявилося, саме тут може бути похований один із найвидатніших гетьманів України Богдан Хмельницький. Адже власне цей храм він наказав збудувати як родинну усипальницю. У 1657 році тіло гетьмана сюди і привезли з Чигирина.

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Втім, жодних слідів поховання до сьогодні не було знайдено. Нещодавно ж, науковці вкотре досліджували фундамент церкви георадаром і наштовхнулись на порожнини на глибині 6 метрів. Геофізики і історики припустили: там може бути крипта.

Георадаром досліджували підлогу храму. Припускають, що можливо звідси йде вхід до можливої крипти. Тобто такої спеціально вимуруваної підземної споруди, де було поховано Богдана Хмельницького. Можливо, його сина Тимоша,

– розповіла завідувачка відділу Суботівського історичного музею Надія Кукса.

Чи дійсно там похований гетьман, історики однозначно стверджувати поки не беруться. Втім, уже сумніваються у правдивості літописів. В котрих йдеться про те, що прах Хмельницького викинув з церкви польський каральний загін у 1664 році. За 7 років по смерті гетьмана.



Церква в Суботові

"Випливли цікаві речі. Фактично викидання тіла Богдана Хмельницького польським каральним загоном у 1664 році з Іллінської церкви не було. Це була фальсифікація запущена у чернігівському літописі", – додав доктор історичних наук Валентин Лазуренко.

Обманом називають і дослідження радянських вчених. Ті запевняли, що праху Хмельницького у церкві не може бути. Власне саме через це пошуки решток гетьмана зупинились на 50 років. Хоча відгадка була зовсім поруч.

У 70 році 40 сантиметрів всього не дійшов до входу у крипту, де похований Богдан Хмельницький. Скільки б археологи не копали, вони б ніколи не знайшли це тіло. Лише сучасні дослідження дали можливість наблизитись або мати шанс відкрити поховання Богдана Хмельницького,

– пояснив доктор історичних наук Валентин Лазуренко.



Пам'ятка архітектури

Церкву на час досліджень не закрили, тут продовжуються екскурсії і служби. Втім, усі затамували подих в очікуванні вердикту науковців. Дослідники планують просвердлити невеличкі отвори у крипті, аби опустити туди інспекційну камеру. І лише після цього фахівці вирішать: чи є сенс продовжувати розкопки чи ні.