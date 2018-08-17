Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть

Киев способен удивить каждого – и туриста, который впервые попал в столицу, и даже коренного жителя, который живет здесь годами. Ведь можно прожить в нем всю жизнь и так и не побывать в его самых живописных местах. Где погулять в Киеве и какие есть малоизвестные места в столице – читайте дальше.

Киев – прекрасный город, который богат атмосферными локациями. Здесь можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает. Большинство локаций бесплатные, поэтому вы можете ими любоваться, даже если у вас нет денег. Ведь для хорошей прогулки вам нужен только хороший настрой!

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Конечно, есть места, которые уже исхожены туристами, и которые посетил каждый, кто хоть раз был в Киеве. Но есть здесь и несколько малоизвестных мест, которые стоит посетить. Кроме того, вы сможете полюбоваться архитектурой и природой, вы еще и сможете это сделать наедине. А в Киеве, поверьте, это многого стоит!

Где погулять в Киеве – список лучших мест

Подол

Подол – один из древнейших и красивейших районов города. Сегодня эта местность радует гостей невысокими домами прошлого века, узкими улочками и особой атмосферой.

Именно здесь сосредоточены лучшие достопримечательности Киева, которые нельзя обойти, – две старинных площади (Контрактовая и Почтовая), Киево-Могилянская академия, Гостиный двор, фонтан "Самсон", нижняя станция редкого вида транспорта – фуникулера. А еще вы здесь найдете огромное количество ресторанчиков.



Подол

Хотите неспешную прогулку на целый день? Смело отправляйтесь на Подол!

Как доехать: станция метро "Контрактовая площадь".

Набережная Днепра

В теплое время года набережная Днепра оставит вам в подарок незабываемые впечатления – легкий ветерок, плеск рыбы и тень от деревьев. И, конечно же, это место имеет свои изюминки – речной вокзал, Почтовая площадь, реконструированная к недавнему Евровидению, Пешеходный мост.



Набережная Днепра в Киеве

По набережной очень советуем погулять еще и вечером! Это просто незабываемо.

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Вид на Пешоходный мост

Как доехать: станция метро "Почтовая площадь".

Труханов остров

Любимое летнее место отдыха киевлян заинтересует не только длинными пляжами вдоль Днепра, но и огромной территории Труханова острова, где вы найдете и лесные угодья, и живописные озера, и быстрые реки, и почти степные песчаники с редким кустарником. Желаете "матрасного" отдыха с непременным загаром? Пешей или велосипедной прогулки? На Трухановом возможно все!



Труханов остров

Как доехать: станция метро "Почтовая площадь".

Гидропарк

Гидропарк – одно из самых зеленых мест Киева. 360 гектаров кустарников, деревьев, песчаных полян, пляжей и огромного количества развлекательных заведений. Для тех, кто любит спорт, здесь есть целый тренажерный городок.



Гидропарк в Киеве

Как доехать: станция метро "Гидропарк".

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Андреевский спуск

Одна из самых известных киевских улиц, душа города, что влечет к себе творческих людей со всей Украины и мира. Эта улица прекрасна в любое время года и позволит вам на полную насладиться киевским антуражем. Несколько скверов, выход к Пейзажной аллее. Оттуда недалеко пешком до Владимирской горки, здесь же можно увидеть дом-музей Михаила Булгакова и дойти до прекрасного замка Ричарда.

Андреевский спуск вечером

Говорят, это лучшее место для прогулки зимой, когда спуск украшен гирляндами и отовсюду веет рождественским настроением. А вот летом – это место поражает своей зеленью!

Как доехать: метро "Контрактовая площадь".

Владимирская горка

Зеленый оазис посреди шумного мегаполиса и один из самых романтичных парков Киева – все это про Владимирскую горку. Масса удобных скамеек, беседки, аллеи в тени деревьев, щебет птиц и несравненный вид на левый берег. Думаете, куда сходить с любимым человеком? Конечно сюда!

Владимирская горка

Как доехать: метро "Майдан Незалежности".

Ботанический сад имени Фомина

Старый ботсад (один из первых в Украине) радует своих гостей огромным разнообразием деревьев, цветов и кустарников со всех уголков мира. Ботанический сад расположен практически в центре города в двух шагах от метро. Поэтому добраться сюда очень просто.

Ботанический сад имени Фомина

Как доехать: метро "Университет".

Крещатик

Центральная улица города – must-have, если вы попали в Киев. Всего 1,2 километра длины, а сколько интересного! К тому же, эта улица стала немым свидетелем трагических событий зимой 2013-2014.



Крещатик

Как доехать: метро "Майдан Незалежности".

Майдан Незалежности

Главная площадь города – место двух революций, которое скрывает под собой большой торговый центр "Глобус". Майдан Незалежности – центр неформальных "тусовок" и официальных мероприятий, о котором слышали все в Украине и многие за ее пределами.



Майдан Незалежности

Как доехать: метро "Майдан Незалежности".

Печерск

Один из самых дорогих и наиболее престижных районов города, он интересен прекрасными особняками 19 века. Среди них: Замок барона Гильденбанда, Дом Гинзбурга, Дом Ковалевского, Шоколадный домик, Дом Плачущей вдовы. И, конечно же, жемчужина киевской архитектуры – Дом с химерами.



Вечерний Печерск

Как доехать: метро "Крещатик".

Родина-Мать

Памятник Родина-Мать – один из главных символов столицы Украины. Монумент входит в ТОП-20 самых высоких статуй мира и уже поэтому заслуживает визита.



Родина-Мать

Именно здесь можно взглянуть на Киев с высоты. В этом помогают смотровые площадки: одна размещена на грани постамента и скульптуры (36 метров), другая – на руке со щитом (91 метр). Правда, верхнюю площадку в ветреную и дождливую погоду закрывают для посетителей.

Как добраться: от станции метро "Арсенальная" повернуть налево и идти минут 20-30, или подъехать троллейбусом №38.

Киево-Печерская лавра

Один из самых известных и древнейших храмовых комплексов всей страны, основанный в далеком 1051 году. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь сакральной архитектурой, таинственностью пещер и многочисленными музеями. Во что бы вы не верили – Киево-Печерская лавра сможет дать вам немного душевного спокойствия.



Киево-Печерская лавра

Как доехать: метро "Арсенальная", троллейбус №38. Вход на территорию с 9:00 до 19:00.

Национальный ботанический сад имени Н. Гришко

Это один из крупнейших в Европе ботанических садов, где вас ждут тысячи представителей флоры практически со всего земного шара. В разные времена года ботсад имени Н. Гришко радует посетителей цветением роз, сирени, магнолий, тюльпанов и других растений, порой настолько экзотических, что больше в Украине вы их не увидите нигде.

Национальный ботанический сад имени Н. Гришко

Как доехать: метро "Дружбы народов", троллейбус №14.

Оболонь

Относительно молодой район города, который интересен массой торгово-развлекательных центров, где можно бродить целыми днями, кафе и ресторанов, новыми изящными храмами, одноименным пивзаводом, при котором работает фирменный магазинчик. И, главное, Оболонская набережная – одно из лучших мест для прогулки.



Оболонь

Как доехать: метро "Оболонь", "Минская".

Пуща-Водица

Пожалуй, самый очаровательный лесной массив столицы – густой сосняк, от ароматов которого кружит голову, уютные поляны, поросшие цветами и земляникой, цепь озер. Здесь вы можете полностью укрыться от людских глаз, отойдя от дороги буквально на сто метров.

Пуща-Водица

Как доехать: метро "Контрактовая площадь" и трамвай №12.

Голосеевский лес и парк имени М. Рыльского

Еще одна "зеленая сокровищница" Киева. Для прогулки в Киеве осенью и летом лучшего места не найти. Здесь есть несколько прекрасных прудов с удобными местами для отдыха, облагороженный парк имени выдающегося поэта Максима Рыльского с пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками.



Голосеевский лес

Как доехать: метро "Голосеевская".

Музей народной архитектуры и быта Украины

Этот огромный музей под открытым небом в Пирогово предлагает вниманию гостей около 300 архитектурных экспонатов со всей страны. На 150 гектарах расположились дома, усадьбы, церкви, мельницы 16-20 веков, плюс 70 тысяч предметов быта, мебели, посуды, одежды и произведений народного искусства. Сюда приходят на целый день с домашними любимцами и детьми, прихватив с собой еду для пикника.

Музей народной архитектуры и быта Украины

Как доехать: метро "Выставочный центр", троллейбус № 11. Вход на территорию с 10:00 до 18:00.

А какие ваши любимые места в Киеве? Делитесь своим опытом в комментариях!