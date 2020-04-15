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      Где с 16 апреля на въезде в Киев установят блокпосты: карта

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      Где и какие блокпосты установят с 16 апреля на въезде в Киев / "Информатор"

      В четверг, 16 апреля, с 13:00 на въезде в Киев заработают десять блокпостов. Начнут их устанавливать еще в полночь. Причина таких мер – борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

      Соответствующее решение приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

      Важно COVID-19 в Киеве: заболели уже 612 человек, из них 3 медика

      Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, в следующий понедельник, 20 числа, мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, направляющийся в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего свыше три пассажира (включая водителем),
      – сообщил во время брифинга 15 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

      По его словам,

      • если во время проверки температура будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию;
      • если выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.

      Кроме дистанционного измерения температуры, по необходимости также будут проводить осмотр:

      • вещей,
      • багажа,
      • транспортных средств,
      • грузов.

      Также при необходимости могут блокировать движение.

      Список блокпостов на въезде в Киев

      – СП №501: Богатырская, улица Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

      - СП №502: Быковня, проспект Броварской напротив здания стационарного поста;

      – СП №503: Красный Хутор, улица Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед площадью Харьковская;

      – СП №505: Бензоколонка, проспект Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

      – СП №506: Сосновый бор, шоссе Житомирское напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

      – СП №507: Гостомель, улица Гостомельское шоссе, 1/1-Б в здании стационарного поста;

      – СП №508: Пирогово, Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

      - СП № 509: ДВС, улица Вышгородская, 83-а.

      Добавим, что из-за установки блокпостов на въезде в самом Киеве могут быть пробки. Также в поминальные дни все кладбища столицы будут закрытыми.

      Обратите внимание Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, – Шмыгаль

       


      Где на въезде в Киев будет усилен контроль с 16 апреля / Карта

      Какие еще ограничения ввели в Украине из-за коронавируса

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • 17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
      • На протяжении Пасхальных праздников карантин усилят в Черновицкой области и Тернополе. Кроме того, в Хмельницком не будет работать общественный транспорт.


      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине от 6 апреля / инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко КГГА Новости Киева
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