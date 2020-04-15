Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, – Шмыгаль
Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать пути распространения эпидемии коронавируса. Заметим, что сейчас в Украине действуют только 19 пунктов пропуска.
Говорится о закрытии пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой. Такое решение правительство приняло на заседании Кабмина.
Обратите внимание В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер,
– сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Пункты пропуска, которые будут временно закрыты:
- "Устилуг";
- "Смильница";
- "Грушев";
- "Угринов";
- "Кельменцы";
- "Солотвино";
- "Бронница";
- "Сокиряны";
- "Паланка";
- "Новые Трояны".
Что известно об ограничениях на границе
- С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украине запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
- С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
- В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат действовать / Инфографика 24 канала
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