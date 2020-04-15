Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, – Шмыгаль

Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать пути распространения эпидемии коронавируса. Заметим, что сейчас в Украине действуют только 19 пунктов пропуска.

Говорится о закрытии пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой. Такое решение правительство приняло на заседании Кабмина.

Обратите внимание В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

Фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер,

– сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пункты пропуска, которые будут временно закрыты:

"Устилуг";

"Смильница";

"Грушев";

"Угринов";

"Кельменцы";

"Солотвино";

"Бронница";

"Сокиряны";

"Паланка";

"Новые Трояны".

Что известно об ограничениях на границе

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украине запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).

С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.



Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат действовать / Инфографика 24 канала