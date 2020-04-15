14:54
15 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, – Шмыгаль

      - Читати новину українською
      Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе / eurointegration.com.ua

      Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать пути распространения эпидемии коронавируса. Заметим, что сейчас в Украине действуют только 19 пунктов пропуска.

      Говорится о закрытии пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой. Такое решение правительство приняло на заседании Кабмина.

      Обратите внимание В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

      Фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе. Там уже максимально снизился поток наших граждан. Эти пункты пропуска можно закрывать на время проведения карантинных мер,
      – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Пункты пропуска, которые будут временно закрыты:

      • "Устилуг";
      • "Смильница";
      • "Грушев";
      • "Угринов";
      • "Кельменцы";
      • "Солотвино";
      • "Бронница";
      • "Сокиряны";
      • "Паланка";
      • "Новые Трояны".

      Что известно об ограничениях на границе

      • С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украине запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
      • С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
      • В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.

      Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти
      Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат действовать / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 08:40 Не допустить эмиграцию и сохранить рабочие места: как должна действовать власть
      Ігор Гуменний
      сегодня , 07:15 Домой на Пасху: почему не стоит "шастать" в карантин
      Анатолій Яворський