Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль
Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, аби мінімізувати шляхи поширення епідемії коронавірусу. Зауважимо, що наразі в Україні діють лише 19 пунктів пропуску.
Мовиться про закриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну.
Зверніть увагу В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні. Там вже максимально знизився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати на час проведення карантинних заходів,
– повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Пункти пропуску, які будуть тимчасово закриті:
- "Устилуг";
- "Смільниця";
- "Грушів";
- "Угринів";
- "Кельменці";
- "Солотвино";
- "Бронниця";
- "Сокиряни";
- "Паланка";
- "Нові Трояни".
Що відомо про обмеження на кордоні
- З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
- З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
- Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу
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