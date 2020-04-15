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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль

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      Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні / eurointegration.com.ua

      Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, аби мінімізувати шляхи поширення епідемії коронавірусу. Зауважимо, що наразі в Україні діють лише 19 пунктів пропуску.

      Мовиться про закриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну.

      Зверніть увагу В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

      Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні. Там вже максимально знизився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати на час проведення карантинних заходів,
      – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

      Пункти пропуску, які будуть тимчасово закриті:

      • "Устилуг";
      • "Смільниця";
      • "Грушів";
      • "Угринів";
      • "Кельменці";
      • "Солотвино";
      • "Бронниця";
      • "Сокиряни";
      • "Паланка";
      • "Нові Трояни".

      Що відомо про обмеження на кордоні

      • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
      • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
      • Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

      Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти
      Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Держприкордонслужба Новини України Новини політики
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