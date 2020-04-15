Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль

Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, аби мінімізувати шляхи поширення епідемії коронавірусу. Зауважимо, що наразі в Україні діють лише 19 пунктів пропуску.

Мовиться про закриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну.

Зверніть увагу В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

Фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні. Там вже максимально знизився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати на час проведення карантинних заходів,

– повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пункти пропуску, які будуть тимчасово закриті:

"Устилуг";

"Смільниця";

"Грушів";

"Угринів";

"Кельменці";

"Солотвино";

"Бронниця";

"Сокиряни";

"Паланка";

"Нові Трояни".

Що відомо про обмеження на кордоні

З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу