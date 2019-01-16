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      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров

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      Цена курятины на украинском рынке – самая низкая среди стран Европы
      Цена курятины на украинском рынке – самая низкая среди стран Европы / Соцсети

      На украинском рынке сохраняется самая низкая среди европейских стран цена куриного мяса. Об этом, в частности, свидетельствует анализ розничных цен в различных странах ЕС на куриное филе, одну из самых дорогих частей курицы.

      Даже самая высокая розничная цена куриного филе на украинском рынке – это все же, как минимум в два-три раза дешевле, чем в странах Европы. Так, самое дорогое куриное филе – в Австрии и Греции, в этих странах его можно купить по 312 и 288 гривен за килограмм соответственно, в гривневом эквиваленте. Это более чем втрое превышает среднюю розничную цену на украинском рынке.

      Інфографіка, м'ясо, курятина, Європа
      Сколько стоит мясо курицы в разных странах ЕС: инфографика

      Средняя цена куриного мяса в странах Европы составляет около 200 гривен за килограмм. В Чехии, Бельгии, Испании и Великобритании оно стоит от 180 до 200 гривен. Самой дешевой же курятиной среди стран Европейского союза может похвастаться наш западный сосед – Польша. Здесь она в среднем стоит 116 гривен за килограмм.

      На украинском рынке, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, средняя стоимость килограмма куриного филе составляет 92 гривны за килограмм. В то же время, по данным объединения, заметна довольно существенная разница в стоимости мяса курицы в зависимости от региона. Так, самое дешевое куриное филе – в Днепропетровской, Ровенской и Черниговской областях: по 88 гривен. А самое дорогое – по 95 гривен за килограмм – в Кировоградской, Сумской и Винницкой областях.

      В розничных торговых сетях национального масштаба, со своей стороны, стоимость куриного филе может превышать 140 гривен за килограмм за счет особенностей формирования собственных торговых наценок сетями.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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