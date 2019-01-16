Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров

На украинском рынке сохраняется самая низкая среди европейских стран цена куриного мяса. Об этом, в частности, свидетельствует анализ розничных цен в различных странах ЕС на куриное филе, одну из самых дорогих частей курицы.

Даже самая высокая розничная цена куриного филе на украинском рынке – это все же, как минимум в два-три раза дешевле, чем в странах Европы. Так, самое дорогое куриное филе – в Австрии и Греции, в этих странах его можно купить по 312 и 288 гривен за килограмм соответственно, в гривневом эквиваленте. Это более чем втрое превышает среднюю розничную цену на украинском рынке.



Сколько стоит мясо курицы в разных странах ЕС: инфографика

Средняя цена куриного мяса в странах Европы составляет около 200 гривен за килограмм. В Чехии, Бельгии, Испании и Великобритании оно стоит от 180 до 200 гривен. Самой дешевой же курятиной среди стран Европейского союза может похвастаться наш западный сосед – Польша. Здесь она в среднем стоит 116 гривен за килограмм.



На украинском рынке, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, средняя стоимость килограмма куриного филе составляет 92 гривны за килограмм. В то же время, по данным объединения, заметна довольно существенная разница в стоимости мяса курицы в зависимости от региона. Так, самое дешевое куриное филе – в Днепропетровской, Ровенской и Черниговской областях: по 88 гривен. А самое дорогое – по 95 гривен за килограмм – в Кировоградской, Сумской и Винницкой областях.

В розничных торговых сетях национального масштаба, со своей стороны, стоимость куриного филе может превышать 140 гривен за килограмм за счет особенностей формирования собственных торговых наценок сетями.