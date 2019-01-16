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      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів

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      Ціна курятини на українському ринку – найнижча серед країн Європи
      Ціна курятини на українському ринку – найнижча серед країн Європи / Соцмережі

      На українському ринку зберігається найнижча серед європейських країн ціна курячого м'яса. Про це, зокрема, свідчить аналіз роздрібних цін у різних країнах ЄС на куряче філе, одну з найдорожчих частин курки.

      Навіть найвища роздрібна ціна курячого філе на українському ринку – це все ж, щонайменше удвічі-тричі дешевше, ніж в країнах Європи. Так, найдорожче куряче філе – в Австрії та Греції: у цих країнах його можна купити по 312 і 288 гривень за кілограм відповідно, у гривневому еквіваленті. Це більш ніж утричі перевищує середню роздрібну ціну на українському ринку.

      Інфографіка, м'ясо, курятина, Європа
      Скільки коштує м'ясо курки у різних країнах ЄС: інфографіка 

      Середня ціна курячого м'яса в країнах Європи становить близько 200 гривень за кілограм. У Чехії, Бельгії, Іспанії та Великобританії воно коштує від 180 до 200 гривень.  Найдешевшою ж курятиною серед країн Європейського союзу може похвалитися наш західний сусід – Польща. Тут вона в середньому коштує 116 гривень за кілограм.

      На українському ринку, за даними Асоціації постачальників торговельних мереж, середня вартість кілограма курячого філе становить 92 гривні за кілограм. Водночас, за даними об'єднання, помітна досить істотна різниця у вартості м'яса курки в залежності від регіону. Так, найдешевше куряче філе – у Дніпропетровській, Рівненській і Чернігівській областях: по 88 гривень. А найдорожче – по 95 гривень за кілограм – у Кіровоградській, Сумській і Вінницькій областях.

      У роздрібних торгових мережах національного масштабу, зі свого боку, вартість курячого філе може перевищувати 140 гривень за кілограм за рахунок особливостей формування власних торгових націнок мережами.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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