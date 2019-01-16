Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів

На українському ринку зберігається найнижча серед європейських країн ціна курячого м'яса. Про це, зокрема, свідчить аналіз роздрібних цін у різних країнах ЄС на куряче філе, одну з найдорожчих частин курки.

Навіть найвища роздрібна ціна курячого філе на українському ринку – це все ж, щонайменше удвічі-тричі дешевше, ніж в країнах Європи. Так, найдорожче куряче філе – в Австрії та Греції: у цих країнах його можна купити по 312 і 288 гривень за кілограм відповідно, у гривневому еквіваленті. Це більш ніж утричі перевищує середню роздрібну ціну на українському ринку.



Скільки коштує м'ясо курки у різних країнах ЄС: інфографіка

Середня ціна курячого м'яса в країнах Європи становить близько 200 гривень за кілограм. У Чехії, Бельгії, Іспанії та Великобританії воно коштує від 180 до 200 гривень. Найдешевшою ж курятиною серед країн Європейського союзу може похвалитися наш західний сусід – Польща. Тут вона в середньому коштує 116 гривень за кілограм.

На українському ринку, за даними Асоціації постачальників торговельних мереж, середня вартість кілограма курячого філе становить 92 гривні за кілограм. Водночас , за даними об'єднання, помітна досить істотна різниця у вартості м'яса курки в залежності від регіону. Так, найдешевше куряче філе – у Дніпропетровській, Рівненській і Чернігівській областях: по 88 гривень. А найдорожче – по 95 гривень за кілограм – у Кіровоградській, Сумській і Вінницькій областях.