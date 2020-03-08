Где в мире празднуют 8 марта: инфографика
Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Впервые день борьбы за права женщин отметили в США в 1909 году, однако сейчас в этой стране этот день не отмечают.
Увы, в некоторых постсоветских странах 8 марта воспринимают как эквивалент Дня матери. Преимущественно именно в этих странах 8 марта является государственным праздником.
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В каких странах 8 марта – государственный праздник:
- Ангола;
- Азербайджан;
- Армения;
- Афганистан;
- Беларусь;
- Буркина Фасо;
- Вьетнам;
- Гвинея-Бисау;
- Грузия;
- Замбия;
- Казахстан;
- Камбоджа;
- Киргизстан;
- Куба;
- Лаос;
- Молдавия;
- Монголия;
- Россия;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Уганда;
- Узбекистан;
- Украина;
- Эритрея.
В некоторых странах Международный день женщин отмечают, однако 8 марта там не является государственным праздником.
8 марта празднуют, но не на государственном уровне в:
- Болгарии;
- Боснии и Герцеговине;
- Камеруне;
- Румынии;
- Хорватии;
- Чили.
Где в мире празднуют 8 марта/ инфографика 24 канала
Что известно о празднике 8 марта?Ежегодно 8 марта отмечают Международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, потому что, мол, он является коммунистическим и сексистским.
Что известно о празднике 8 марта: видео