Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Впервые день борьбы за права женщин отметили в США в 1909 году, однако сейчас в этой стране этот день не отмечают.

Увы, в некоторых постсоветских странах 8 марта воспринимают как эквивалент Дня матери. Преимущественно именно в этих странах 8 марта является государственным праздником. К теме: Бригадирша, операторша и предпринимательница: истории женщин, которые ломают стереотипы В каких странах 8 марта – государственный праздник: Ангола;

Азербайджан;

Армения;

Афганистан;

Беларусь;

Буркина Фасо;

Вьетнам;

Гвинея-Бисау;

Грузия;

Замбия;

Казахстан;

Камбоджа;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Молдавия;

Монголия;

Россия;

Таджикистан;

Туркменистан;

Уганда;

Узбекистан;

Украина;

Эритрея. В некоторых странах Международный день женщин отмечают, однако 8 марта там не является государственным праздником. 8 марта празднуют, но не на государственном уровне в: Болгарии;

Боснии и Герцеговине;

Камеруне;

Румынии;

Хорватии;

Чили.

Где в мире празднуют 8 марта/ инфографика 24 канала Что известно о празднике 8 марта?Ежегодно 8 марта отмечают Международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, потому что, мол, он является коммунистическим и сексистским. Что известно о празднике 8 марта: видео