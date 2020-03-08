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      Где в мире празднуют 8 марта: инфографика

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      Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Впервые день борьбы за права женщин отметили в США в 1909 году, однако сейчас в этой стране этот день не отмечают.

      Увы, в некоторых постсоветских странах 8 марта воспринимают как эквивалент Дня матери. Преимущественно именно в этих странах 8 марта является государственным праздником.

      К теме: Бригадирша, операторша и предпринимательница: истории женщин, которые ломают стереотипы

      В каких странах 8 марта – государственный праздник:

      • Ангола;
      • Азербайджан;
      • Армения;
      • Афганистан;
      • Беларусь;
      • Буркина Фасо;
      • Вьетнам;
      • Гвинея-Бисау;
      • Грузия;
      • Замбия;
      • Казахстан;
      • Камбоджа;
      • Киргизстан;
      • Куба;
      • Лаос;
      • Молдавия;
      • Монголия;
      • Россия;
      • Таджикистан;
      • Туркменистан;
      • Уганда;
      • Узбекистан;
      • Украина;
      • Эритрея.

      В некоторых странах Международный день женщин отмечают, однако 8 марта там не является государственным праздником.

      8 марта празднуют, но не на государственном уровне в:

      • Болгарии;
      • Боснии и Герцеговине;
      • Камеруне;
      • Румынии;
      • Хорватии;
      • Чили.

      де святкують 8 березня міжнародний жіночий день
      Где в мире празднуют 8 марта/ инфографика 24 канала

      Что известно о празднике 8 марта?Ежегодно 8 марта отмечают Международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, потому что, мол, он является коммунистическим и сексистским.

      Что известно о празднике 8 марта: видео

       

      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики 8 марта Статистика Инфографика
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