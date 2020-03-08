Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Уперше день боротьби за права жінок відзначили у США у 1909 році, однак зараз у цій країні цей день не відзначають.

На жаль, у деяких пострадянських країнах 8 березня сприймають, як еквівалент Дня матері. Здебільшого саме у цих країнах 8 березня є державним святом.

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У яких країнах 8 березня – державне свято:

Афганістан;

Ангола;

Вірменія;

Азербайджан;

Білорусь;

Буркіна-Фасо;

Камбоджа;

Куба;

Грузія;

Гвінея-Бісау;

Еритрея;

Казахстан;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Молдова;

Монголія;

Росія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Уганда;

Узбекистан;

Україна;

В'єтнам;

Замбія.

У деяких країнах Міжнародний день жінок відзначають, проте 8 березня там не є державним святом.

8 березня святкують, але не на державному рівні у:

Камеруні;

Хорватії;

Румунії;

Боснії і Герцеговині;

Болгарії;

Чилі.



Де у світі святкують 8 березня / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про свято 8 березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.

Що відомо про свято 8 березня: відео