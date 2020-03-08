Де у світі святкують 8 березня: інфографіка
Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Уперше день боротьби за права жінок відзначили у США у 1909 році, однак зараз у цій країні цей день не відзначають.
На жаль, у деяких пострадянських країнах 8 березня сприймають, як еквівалент Дня матері. Здебільшого саме у цих країнах 8 березня є державним святом.
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У яких країнах 8 березня – державне свято:
- Афганістан;
- Ангола;
- Вірменія;
- Азербайджан;
- Білорусь;
- Буркіна-Фасо;
- Камбоджа;
- Куба;
- Грузія;
- Гвінея-Бісау;
- Еритрея;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Куба;
- Лаос;
- Молдова;
- Монголія;
- Росія;
- Таджикистан;
- Туркменістан;
- Уганда;
- Узбекистан;
- Україна;
- В'єтнам;
- Замбія.
У деяких країнах Міжнародний день жінок відзначають, проте 8 березня там не є державним святом.
8 березня святкують, але не на державному рівні у:
- Камеруні;
- Хорватії;
- Румунії;
- Боснії і Герцеговині;
- Болгарії;
- Чилі.
Де у світі святкують 8 березня / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про свято 8 березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.
Що відомо про свято 8 березня: відео