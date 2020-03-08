14:30
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      Де у світі святкують 8 березня: інфографіка

      - Читать новость на русском
      Де відзначають 8 березня / Ілюстративне фото/ "Рубрика"

      Міжнародний жіночий день відзначають у світі 8 березня. Щоправда, у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій первинний сенс. Уперше день боротьби за права жінок відзначили у США у 1909 році, однак зараз у цій країні цей день не відзначають.

      На жаль, у деяких пострадянських країнах 8 березня сприймають, як еквівалент Дня матері. Здебільшого саме у цих країнах 8 березня є державним святом.

      До теми: Бригадирка, операторка та підприємиця: історії жінок, які ламають стереотипи

      У яких країнах 8 березня – державне свято:

      • Афганістан;
      • Ангола;
      • Вірменія;
      • Азербайджан;
      • Білорусь;
      • Буркіна-Фасо;
      • Камбоджа;
      • Куба;
      • Грузія;
      • Гвінея-Бісау;
      • Еритрея;
      • Казахстан;
      • Киргизстан;
      • Куба;
      • Лаос;
      • Молдова;
      • Монголія;
      • Росія;
      • Таджикистан;
      • Туркменістан;
      • Уганда;
      • Узбекистан;
      • Україна;
      • В'єтнам;
      • Замбія.

      У деяких країнах Міжнародний день жінок відзначають, проте 8 березня там не є державним святом.

      8 березня святкують, але не на державному рівні у:

      • Камеруні;
      • Хорватії;
      • Румунії;
      • Боснії і Герцеговині;
      • Болгарії;
      • Чилі.

      де святкують 8 березня міжнародний жіночий день
      Де у світі святкують 8 березня / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про свято 8 березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.

      Що відомо про свято 8 березня: відео

       

      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики 8 березня Статистика Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:30 Звільнення Рябошапки: чому насправді позбулися генпрокурора
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:00 Справа MH17: як Кремль буде викручуватись
      Запретное мнение
      сьогодні , 12:56 Захисниці України і гарантки правопорядку: як силовики вітають своїх жінок – неймовірні фото
      Василь Денисюк
      сьогодні , 12:34 Будьте прекрасними і сильними: як українські політики вітають жінок із 8 березня
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 09:02 Головні новини 7 березня: інтерв'ю Зеленського, суд у справі MH17
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук