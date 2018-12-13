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      Где во Львове лучше встретить Новый год?

      17 Читати новину українською
      Где во Львове лучше встретить Новый год?

      Всех влюбленных во Львов и тех, кто ищет новогоднюю сказку и хочет в вечернем платье и в смокинге вступить в новый 2019 год, приглашают на роскошный новогодний бал BLACK AND WHITE BALL.

      Событие на основе балла Трумана Капоте, легендарного автора повести "Завтрак у Тиффани", которую впоследствии экранизировали, а одноименный фильм завоевал премию "Оскар".

      Замахнулась на эту идею команда нового пятизвездочного отеля во Львове – BANKHOTEL.

      Что же запланировали смотрите в видео.

      Также отель предлагает гостям специальный новогодний пакет:

      – проживание в течение двух суток для 2-х человек в номере Standard;
      – два приглашения на новогодний Black and white ball (NY 2019) (программа события доступна по ссылке)
      – два приглашения на новогоднюю афтерпати, которая состоится 1 января в отеле.

      Стоимость пакета – 19 000 гривен.

      Резиденция секретаря Трумана Капоте, что выдает приглашение на бал: +38 068 297 50 20.
      [email protected]
      www.bankhotel.com.ua

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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