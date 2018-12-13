Где во Львове лучше встретить Новый год?
Всех влюбленных во Львов и тех, кто ищет новогоднюю сказку и хочет в вечернем платье и в смокинге вступить в новый 2019 год, приглашают на роскошный новогодний бал BLACK AND WHITE BALL.
Событие на основе балла Трумана Капоте, легендарного автора повести "Завтрак у Тиффани", которую впоследствии экранизировали, а одноименный фильм завоевал премию "Оскар".
Замахнулась на эту идею команда нового пятизвездочного отеля во Львове – BANKHOTEL.
Что же запланировали – смотрите в видео.
Также отель предлагает гостям специальный новогодний пакет:
– проживание в течение двух суток для 2-х человек в номере Standard;
– два приглашения на новогодний Black and white ball (NY 2019) (программа события доступна по ссылке)
– два приглашения на новогоднюю афтерпати, которая состоится 1 января в отеле.
Стоимость пакета – 19 000 гривен.
Резиденция секретаря Трумана Капоте, что выдает приглашение на бал: +38 068 297 50 20.
[email protected]
www.bankhotel.com.ua