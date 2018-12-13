Де у Львові найкраще зустріти Новий рік?

Усіх закоханих у Львів і тих, хто хоче у вечірній сукні та у смокінгу вступити у новий 2019 рік, запрошують на розкішний новорічний бал BLACK AND WHITE BALL.

Подія на основі балу Трумана Капоте, легендарного автора повісті "Сніданок у Тіфані", яку згодом екранізували, а однойменний фільм завоював премію "Оскар". Замахнулася на цю ідею команда нового п’ятизіркового готелю у Львові – BANKHOTEL. Що ж запланували – дивіться у відео.

Також готель пропонує гостям спеціальний новорічний пакет: – проживання впродовж двох діб для 2-х осіб у номері Standard;

– два запрошення на новорічний Black and white ball (NY 2019);

– два запрошення на новорічну афтерпаті, що відбудеться 1 січня в готелі. Вартість пакету – 19 000 гривень. Резиденція секретаря Трумана Капоте, що видає запрошення на бал: +38 068 297 50 20.

[email protected]

www.bankhotel.com.ua