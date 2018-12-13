09:12
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Де у Львові найкраще зустріти Новий рік?

      44 Читать новость на русском
      Де у Львові найкраще зустріти Новий рік?

      Усіх закоханих у Львів і тих, хто хоче у вечірній сукні та у смокінгу вступити у новий 2019 рік, запрошують на розкішний новорічний бал BLACK AND WHITE BALL.

      Подія на основі балу Трумана Капоте, легендарного автора повісті "Сніданок у Тіфані", яку згодом екранізували, а однойменний фільм завоював премію "Оскар".

      Замахнулася на цю ідею команда нового п’ятизіркового готелю у Львові – BANKHOTEL.

      Що ж запланували – дивіться у відео.


      Також готель пропонує гостям спеціальний новорічний пакет:

      – проживання впродовж двох діб для 2-х осіб у номері Standard;
      – два запрошення на новорічний Black and white ball (NY 2019); 
      – два запрошення на новорічну афтерпаті, що відбудеться 1 січня в готелі.

      Вартість пакету – 19 000 гривень.

      Резиденція секретаря Трумана Капоте, що видає запрошення на бал: +38 068 297 50 20.
      [email protected]
      www.bankhotel.com.ua

      Теги: Новини України Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 104
      За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      сьогодні , 08:49 За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      Ігор Саджениця 143
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сьогодні , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 259
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 409
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 5266
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      СБУ розкрила наміри Росії зірвати мобілізацію
       14 січня 2015 , 17:08
      Готівковий курс валют 10 грудня: долар повернувся до "довоєнних" показників
       10 грудня , 19:35
      Перегони між Lamborghini і винищувачем Міг-29: Відео
       14 серпня , 11:15
      Красуня з сімейства Кардаш'ян показала свою нову машину
       14 серпня , 18:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук