Де у Львові найкраще зустріти Новий рік?
Усіх закоханих у Львів і тих, хто хоче у вечірній сукні та у смокінгу вступити у новий 2019 рік, запрошують на розкішний новорічний бал BLACK AND WHITE BALL.
Подія на основі балу Трумана Капоте, легендарного автора повісті "Сніданок у Тіфані", яку згодом екранізували, а однойменний фільм завоював премію "Оскар".
Замахнулася на цю ідею команда нового п’ятизіркового готелю у Львові – BANKHOTEL.
Що ж запланували – дивіться у відео.
Також готель пропонує гостям спеціальний новорічний пакет:
– проживання впродовж двох діб для 2-х осіб у номері Standard;
– два запрошення на новорічний Black and white ball (NY 2019);
– два запрошення на новорічну афтерпаті, що відбудеться 1 січня в готелі.
Вартість пакету – 19 000 гривень.
Резиденція секретаря Трумана Капоте, що видає запрошення на бал: +38 068 297 50 20.
[email protected]
www.bankhotel.com.ua