Сделал это глава государства по совету Соединенных Штатов. Мол, американский президент Джо Байден лично посоветовал это украинским властям.

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Скабеева заявила о "колоннах украинских гомосексуалистов, движущихся на Донбасс"

Скабеева в эфире прокремлевского телеканала "Россия 1" в очередной раз оскандалилась высказываниями об Украине. По ее словам, США дали совет по деоккупации востока – провести ЛГБТ-парад на Донбассе.

Гей-парады врываются на восток Украины. И это не шутки. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе. Лично Байден посоветовал провести на Донбассе гомосексуальное шествие,

– рассказала российская пропагандистка.

Она добавила, что без Агентства США по международному развитию такая гей-атака на Донбассе была бы невозможной. Скабеева подчеркнула, американцы дали зеленый свет, и теперь на Донбасс направляются колонны украинских гомосексуалистов.

"Непонятным остается один момент – каким местом вперед пойдут все эти ЛГБТ-активисты. Скоро увидим", – отметила она.

Фрагмент из пропагандистской программы опубликовали представители общественной организации KyivPride. "Уберите детей и чувствительных людей от экранов!", – в шутку указано в описании к видео.

На прокремлевском канале "Россия 1" также показали кадры из видео, которое KyivPride опубликовало против гомофобии, бифобии и трансфобии. Пропагандисты для якобы доказательств своих слов использовали твит украинской организации, где сообщается о запуске проекта KyivPride: going east, направленный на мобилизацию ЛГБТ+ сообщества на Донбассе.