Зробив це очільник держави за порадою Сполучених Штатів. Мовляв, американський президент Джо Байден особисто порадив це українській владі.

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Скабєєва заявила про "колони українських гомосексуалістів, що рухаються на Донбас"

Скабєєва в ефірі прокремлівського телеканалу "Россия 1" вкотре оскандалилася висловлюваннями про Україну. За її словами, США дали пораду щодо деокупації Сходу – провести ЛГБТ-парад на Донбасі.

Гей-паради вриваються на Схід України. І це не жарти. Американці порадили Зеленському провести гей-парад на Донбасі. Особисто Байден порадив провести на Донбасі гомосексуальну ходу,

– розповіла російська пропагандистка.

Вона додала, що без Агентства США з міжнародного розвитку така гей-атака на Донбасі була б неможливою. Скабєєва підкреслила, американці дали зелене світло, і тепер на Донбас направляються колони українських гомосексуалістів.

"Незрозумілим залишається один момент – яким місцем вперед підуть всі ці ЛГБТ-активісти. Скоро побачимо", – зазначила вона.

Фрагмент з пропагандистської програми опублікували представники громадської організації KyivPride. "Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!", – жартома вказано в описі до відео.

На прокремлівському каналі "Россия 1" також показали кадри з відео, яке KyivPride опублікувало проти гомофобії, біфобії та трансфобії. Пропагандисти для нібито доказів своїх слів використали твіт української організації, де повідомляється про запуск проєкту KyivPride: going east, спрямований на мобілізацію ЛГБТ+ спільноти на Донбасі.