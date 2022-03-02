Об этом он рассказал в видео. Он отметил, что там есть много важных позиций, три из которых – ключевые.

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Ключевые позиции по резолюции Генассамблеи:

Признание того факта, что Россия совершила агрессию против Украины.

Требование к России прекратить огонь.

Требование вывести свои войска с территории Украины в ее международно-признанных границах.

Эта резолюция будет гораздо круче, чем то, что мы имели до этого. Хотя россияне начнут захлебываться в историях, что эта резолюция – политическая, она ничего не решает, но бумаги все помнят,

– объяснил Кулеба.

Глава МИД выразил уверенность, что текст резолюции будет использован в Международном уголовном суде против России.