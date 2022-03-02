Про це дипломат розповів у відео. Він зазначив, що там у є багато важливих позицій, три з яких – ключові.

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Ключові позиції щодо резолюції Генасамблеї:

Визнання того факту, що Росія вчинила агресію проти Україна.

Вимога до Росії припинити вогонь.

Вимога вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

Ця резолюція буде набагато крутіша, аніж щось, що ми мали до цього. Хоча росіяни почнуть захлинатись в історіях, що ця резолюція – політична., вона нічого не вирішує, але папери все пам'ятають,

– пояснив Кулеба.

Глава МЗС висловив впевненість, що текст резолюції буде використаний в Міжнародному кримінальному суді проти Росії.

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