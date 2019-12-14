Генассамблея ООН 18 декабря рассмотрит еще одну резолюцию по Крыму

В понедельник, 9 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию относительно милитаризации Крыма, которой призвала Россию вывести свои войска из Украины. Уже в среду, 18 декабря, Генассамблея рассмотрит еще одну важную резолюцию, связанную с оккупацией полуострова.

На этот раз речь идет о резолюции о соблюдении прав человека в условиях оккупации Крыма, сообщает "Укринформ".

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По традиции перед Новым годом Генассамблея превращает проекты резолюций на официальные документы ООН. 18 декабря состоится голосование по украинскому проекту резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове, который в ноябре был одобрен в Третьем комитете,

– подчеркнул спикер постоянного представительства Украины Олег Николенко.

Что известно о предыдущей "крымской" резолюции Генассамблеи?Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла "крымскую" резолюцию безопасности. В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.



В то же время, согласно резолюции, Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.