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      Генасамблея ООН 18 грудня розгляне ще одну резолюцію по Криму

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      Генасамблея ООН вже в середу може ухвалити нову "кримську" резолюцію / prm.ua

      У понеділок, 9 грудня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму, якою закликала Росію вивести свої війська з України. Вже у середу, 18 грудня, Генасамблея розгляне ще одну важливу резолюцію, пов'язану з окупацією півострова.

      Цього разу мовиться про резолюцію про дотримання прав людини в умовах окупації Криму, повідомляє "Укрінформ".

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      За доброю традицією перед Новим роком Генасамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті,
      – підкреслив речник постійного представництва України Олег Ніколенко.

      Що відомо про попередню "кримську" резолюцію Генасамблеї?Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

      Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ООН Новини Росії Генасамблея ООН Новини Криму Анексія Криму
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