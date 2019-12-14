Генасамблея ООН 18 грудня розгляне ще одну резолюцію по Криму

У понеділок, 9 грудня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму, якою закликала Росію вивести свої війська з України. Вже у середу, 18 грудня, Генасамблея розгляне ще одну важливу резолюцію, пов'язану з окупацією півострова.

Цього разу мовиться про резолюцію про дотримання прав людини в умовах окупації Криму, повідомляє "Укрінформ".

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За доброю традицією перед Новим роком Генасамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті,

– підкреслив речник постійного представництва України Олег Ніколенко.

Що відомо про попередню "кримську" резолюцію Генасамблеї?Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.



Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.