Путін має шикарну дачу в Криму: з’явилися фото

Величезна дача президента Росії в анексованому Криму розташована в селищі Олива на Південному березі.

Фото елітної нерухомості Путіна опублікувало видання "Обозреватель", посилаючись на кадри з особистого архіву місцевих жителів.

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Територію дачі Володимира Путіна ретельно охороняють високим парканом.



Елітна дача Путіна в Криму



Територію пильно охороняють

Із висоти пташиного польоту вдалося зняти сам будинок. На території розташовані кілька особистих пірсів, шикарні ландшафти та вертолітний майданчик.

Окрім того, на знімках видно також інфраструктура ФСБ.



Особистий пірс Путіна в Криму



Вертолітні майданчики на території дачі президента Росії в Криму

Жителі Оливи неодноразово помічали російські військові кораблі і катери берегової охорони біля дачі Путіна. За їхніми словами, Росгвардія з'являється біля траси "Севастополь – Ялта" кожного разу, коли там чекають на самого президента РФ або членів його сім'ї.

Що відомо про декларацію ПутінаПрезидент Росії Володимир Путін за 2018 рік заробив 8 мільйонів 648 тисяч 353 рублі, що приблизно дорівнює 3,5 мільйона гривень.



Путін також володіє квартирою площею 77 квадратних метрів та гаражем площею 18 квадратних метрів. Також політик користується квартирою площею 153,7 квадратних метра та гаражним місцем у 18 квадратних метрів. Де саме розташовується ця нерухомість, інформації немає. Крім того, російський президент має кілька автомобілів: два ГАЗ М21, одну машину "Нива", а також автомобільний причіп "Скіф".



Зауважимо, що російські журналісти неодноразово публікували розслідування про мільйонні статки Володимира Путіна.