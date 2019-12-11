Путин шикарную дачу в Крыму: появились фото

Огромная дача президента России в аннексированном Крыму расположена в поселке Олива на Южном берегу.

Фото элитной недвижимости Путина опубликовало издание "Обозреватель", ссылаясь на кадры из личного архива местных жителей.

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Территорию дачи Владимира Путина тщательно охраняют высоким забором.



Элитная дача Путина в Крыму



Территорию бдительно охраняют

С высоты птичьего полета удалось снять сам дом. На территории расположены несколько личных пирсов, шикарные ландшафты и вертолетная площадка.

Кроме того, на снимках видно также инфраструктуру ФСБ.



Личный пирс Путина в Крыму



Вертолетные площадки на территории дачи президента России в Крыму

Жители Оливы неоднократно замечали российские военные корабли и катера береговой охраны возле дачи Путина. Согласно их словам, Росгвардия появляется у трассы "Севастополь – Ялта" каждый раз, когда там ждут самого президента РФ или членов его семьи.

Что известно о декларации ПутинаПрезидент России Владимир Путин за 2018 год заработал 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля, что примерно равно 3,5 миллиона гривен.



Путин также владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом площадью 18 квадратных метров. Также политик пользуется квартирой площадью 153,7 квадратных метра и гаражным местом в 18 квадратных метров. Где именно располагается эта недвижимость, информации нет. Кроме того, у российского президента есть несколько автомобилей: два ГАЗ М21, одна машина "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".



Заметим, что российские журналисты неоднократно публиковали расследования о миллионных состояниях Владимира Путина.