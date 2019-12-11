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      Путин шикарную дачу в Крыму: появились фото

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      У Путина есть дача в аннексированном Крыму / Getty Images

      Огромная дача президента России в аннексированном Крыму расположена в поселке Олива на Южном берегу.

      Фото элитной недвижимости Путина опубликовало издание "Обозреватель", ссылаясь на кадры из личного архива местных жителей.

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      Территорию дачи Владимира Путина тщательно охраняют высоким забором.

      дача путін крим анексія нерухомість
      Элитная дача Путина в Крыму

      дача путін крим анексія нерухомість
      Территорию бдительно охраняют

      С высоты птичьего полета удалось снять сам дом. На территории расположены несколько личных пирсов, шикарные ландшафты и вертолетная площадка.

      Кроме того, на снимках видно также инфраструктуру ФСБ.

      путін дача крим анексія нерухомість
      Личный пирс Путина в Крыму

      путін крим нерухомість дача
      Вертолетные площадки на территории дачи президента России в Крыму

      Жители Оливы неоднократно замечали российские военные корабли и катера береговой охраны возле дачи Путина. Согласно их словам, Росгвардия появляется у трассы "Севастополь – Ялта" каждый раз, когда там ждут самого президента РФ или членов его семьи.

      Что известно о декларации ПутинаПрезидент России Владимир Путин за 2018 год заработал 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля, что примерно равно 3,5 миллиона гривен.

      Путин также владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом площадью 18 квадратных метров. Также политик пользуется квартирой площадью 153,7 квадратных метра и гаражным местом в 18 квадратных метров. Где именно располагается эта недвижимость, информации нет. Кроме того, у российского президента есть несколько автомобилей: два ГАЗ М21, одна машина "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".

      Заметим, что российские журналисты неоднократно публиковали расследования о миллионных состояниях Владимира Путина.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Владимир Путин Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости недвижимости Елитная недвижемость
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