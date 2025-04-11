Одно из таких приятных и нежных событий произошло в бригаде "Хищник" при Департаменте патрульной полиции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение воинов.
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Гендер-пати посреди войны
В бригаде "Хищник" служит госпожа Алла. На передовой она – аэроразведчица, а в гражданской жизни – мать пятерых детей. А теперь военная будет еще и бабушкой.
Однажды Алле прислали радостную весть из тыла. Она получила от детей особый подарок – баллон с цветным дымом. Благодаря ему аэроразведчица узнала пол их будущего ребенка.
Вместе с собратьями Алла распылила дым и узнала, что у нее будет внучка.
Я очень счастлива! Пусть эту новость знает весь мир. А когда внучка подрастет – покажу ей эти кадры,
– радуется военная.
Для госпожи Аллы провели гендер-пати под открытым небом: смотрите видео
В бригаде отметили, что на войне "Хищники" держат строй ради будущего украинских детей и внуков.
Связь с семьей очень важна для военных, ведь это дает им силы бороться дальше. Так недавно организации REPOWER, занимающейся восстановлением ментального здоровья боевых медиков, позволила отцу-воину провести несколько часов с дочерью.