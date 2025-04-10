В 2022 году 84-летний Валентин Платов проехал более 1000 километров от Запорожья до Ивано-Франковска, чтобы спасти от российских захватчиков самое дорогое – своих маленьких внуков. Мужчина ехал более 2 суток, передает 24 Канал.

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По дороге он остановился отдохнуть в Центре для переселенцев и, сам того не подозревая, завоевал народную любовь. Фото с ним облетело всю Украину.

Семья месяц жила под обстрелами в родном селе Степное в 50 километрах от Запорожья. Сначала оккупанты уничтожили дом сына Юрия, а потом и дом самого Валентина. Уехать семью уговорили украинские военные, которым удалось зайти в Степное. Семья тогда нашла приют в одной из церквей Ивано-Франковска и планировала найти жилье на Прикарпатье.

А недавно уже 4-летнюю девочку с фото показал в соцсети "Х" родственник семьи. По его словам, Валентин продолжает заботиться о семье.

Как изменилась девочка с того самого фото / Скриншот

К слову, сейчас в районе родного села семьи – Степного – ведутся активные боевые действия.