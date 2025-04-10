У 2022 році 84-річний Валентин Платов проїхав понад 1000 кілометрів від Запоріжжя до Івано-Франківська, аби врятувати від російських загарбників найдорожче – своїх маленьких онуків. Чоловік кермував понад 2 доби, передає 24 Канал.

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Що відомо про дідуся і онуку з епічного фото на початку війни

Дорогою він зупинився перепочити у Центрі для переселенців і, сам того не підозрюючи, завоював народну любов. Фото із ним облетіло усю Україну.

Родина місяць мешкала під обстрілами у рідному селі Степове за 50 кілометрів від Запоріжжя. Спершу окупанти знищили будинок сина Юрія, а тоді й дім самого Валентина. Виїхати родину вмовили українські військові, яким вдалося зайти у Степове. Сім'я тоді знайшла прихисток в одній із церков Івано-Франківська і планувала знайти помешкання на Прикарпатті.

А нещодавно вже 4-річну дівчинку з фото показав у соцмережі "Х" родич сімʼї. За його словами, Валентин продовжує піклуватись про родину.

Як змінилася дівчинка з того самого фото / Скриншот

До слова, наразі у районі рідного села сім'ї – Степового – точаться активні бойові дії.