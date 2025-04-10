Як пише AP, 13 березня російський і український дрони зняли здачу у полон чотирьох військових ЗСУ, передає 24 Канал.

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Розстріл українських захисників у П'ятихатках

Обидва дрони зафіксували, як один із українських солдатів з піднятими руками, без зброї, виходить із зруйнованого будинку. Російський солдат наставляє на нього автомат, і чоловік лягає поруч зі своїми товаришами на землю.

Українське відео з дрона, яке AP отримало від європейських військових джерел, показує солдатів у формі з російськими знаками, які піднімають зброю і стріляють у кожного з чотирьох українців у спину з такою жорстокістю, що одному з чоловіків буквально знесло голову.

Російське відео з дрона, яке AP знайшло в проросійських соціальних мережах, раптово обривається на моменті, коли чоловіки лежать на землі – живі.

Відомо, що відео з дрона в П'ятихатках було зняте 128-ю гірською бригадою ЗСУ. Проросійські військові блогери, які поширили відредаговане відео, стверджують, що вбивства здійснив штурмовий підрозділ 247-го повітряно-десантного полку Росії.

Реакція МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на відео розстрілу українців. Він зауважив, що такі страти стали системними.

Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це збіговисько дегенератів,

– наголосив посадовець.

Тихий зазначив, що цей воєнний злочин має бути розслідуваний, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Він також подякувва AP за чудову журналістську роботу, "яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховувати свої звірства".