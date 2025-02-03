Такий показник зафіксували з серпня 2024 року. Про це стало відомо у понеділок, 3 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Моніторингової місії ООН.

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Скільки захисників стратили росіяни

Згідно з оприлюдненою інформацією, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні сьогодні висловила занепокоєння різким збільшенням кількості повідомлень про страти українських військових, захоплених російськими збройними силами.

З кінця серпня 2024 року Місія зафіксувала 79 таких страт у 24 окремих інцидентах. Багатьох українських військових, які здалися в полон або перебували під вартою російських збройних сил, було розстріляно на місці,

– ідеться у повідомленні.

У свідченнях свідків також розповідалося про вбивства неозброєних і поранених українських військових. Щодо 24 інцидентів Місія отримала та проаналізувала відео та фото, опубліковані українськими та російськими джерелами, які показують страти або тіла.

Місія, як зазначається, провела детальні опитування свідків. Інциденти з геолокацією та хронологією вказують на те, що страти, про які повідомляється, відбулися в районах, де тривали російські наступальні операції. Ці повідомлення були оцінені як достовірні.

Очільниця Місії Даніель Белл зазначила, що інциденти з геолокацією та хронологією вказують на те, що страти, про які повідомляється, відбулися в районах, де тривали російські наступальні операції. Ці повідомлення були оцінені як правдиві.

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі у Росії відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військових. Разом із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки", – заявила вона.

Місія у 2024 році зафіксувала щонайменше 3 такі випадки від держслужбовців Росії, а також низку публікацій у соцмережах військових груп, пов’язаних із російськими збройними силами, які, як повідомляється, віддають накази або схвалюють страти.

В ООН наголосили, що міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб нікого не залишилося в живих, погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі. Це є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

Як відреагували в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що це може бути одна з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії. За його словами, ці звірства вимагають термінових міжнародних дій.

Жахливі розстріли Росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям. Світ повинен не тільки засудити, а й вжити термінових заходів,

– заявив він.

Керівник українського дипломатичного відомства додав, що для притягнення винних до відповідальності потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, а також, зокрема, конкретні кроки.

Нагадаємо, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району російські загарбники захопили двох військовослужбовців ЗСУ. Полонених вивели з бліндажа під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову.