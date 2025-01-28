Спершу виконавчим секретарем Підготовчої комісії ООН проголосили британця Гледвина Джебба, а вже за кілька місяців, у лютому 1946 року, обрали першого Генсека. Як виникла організація, яка мала боронити мир у світі, але не впоралася, і що відомо про її очільників – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Нерішучий антигітлеровець

Першим обраним Генеральним секретарем ООН став норвежець Трюгве Гальвдан Лі. Він брав участь в антигітлерівській коаліції, а вже після Другої світової війни був залучений до підготовки Статуту ООН.

На посаді Генерального секретаря Лі прагнув зупинити конфлікти, що назрівали: Корейська війна, блокада Західного Берліна, криза в Кашмірі. Він хотів домогтися міжнародного визнання для Ізраїлю, Індонезії та КНР, не дозволив увійти до складу ООН франкістській Іспанії. Однак не зміг добитися змін на краще. За нерішучість перший Генсек ООН піддавався критиці та подав у відставку.



Трюгве Гальвдан Лі / Бібліотека Конгресу США

Той, хто не тільки говорив, а й робив

Його наступником став Даґ Гаммаршельд. Другий Генсек ООН уже не тільки прагнув, а й робив. У 1955 році він вирушив на переговори до Китаю, щоб визволяти полонених американських льотчиків, які потрапили в неволю під час Корейської війни. Під час візиту Гаммаршельда китайська сторона погодилась звільнити полонених пілотів за умови утримання Сполучених Штатів від тиску та погроз.

Велику увагу він приділяв і конфліктам на Близькому Сході, і чотири рази відвідував Республіку Конго, щоб розв'язати тамтешню політичну кризу. Четверта поїздка до цієї країни обернулася трагедією – Генсек розбився в авіакатастрофі.



Даґ Гаммаршельд / Nobel Foundation

Прихильник теорій про НЛО

Далі був бірманський дипломат У Тан, на чий термін припала В'єтнамська війна, яку він засудив і отримав зіпсовані стосунки зі США. У 1970-х він намагався привернути увагу до проблем довкілля, переглядав звіти про так зване "виявлення НЛО", а тоді пішов на пенсію через важку хворобу рак.



Генсек ООН У Тан / Фото Йоічі Окамото

Оберлейтенант Вермахту

Наступним Генсеком ООН став австрійський політик Курт Вальдгайм, який під час Другої світової війни служив у Вермахті, де він, за різними даними, дослужився і до оберлейтенанта. Він уникнув процедури денацифікації та навіть побудував успішну політичну кар'єру.

Після програшу на президентських виборах Вальдгайм балотувався на посаду Генерального секретаря ООН у 1971 році. Після запеклих баталій і кількох турів боротьби, попри нацистське минуле, він очолив організацію.

На головування Вальдгайма припав теракт на мюнхенській Олімпіаді 1972 року, коли під час нападу 8 палестинських терористів вбили двох членів збірної Ізраїлю, а потім узяли у заручники ще 9 осіб. Вальдгайм був першим Генеральним секретарем, який відвідав Північну Корею в 1979 році. Він також прилетів до Ірану, намагаючись домовитися про звільнення американських заручників, але його відмовилися прийняти.



Курт Вальдгайм / Бібліотека Конгресу США

"Тихий" дипломат

Далі був перуанський дипломат Хав'єр Перес де Куельяр, який здобув посаду після 16 турів голосувань. Як Генеральний секретар ООН, був прихильником "тихої дипломатії", виступав посередником при врегулюванні збройних конфліктів і спорів між державами, і певним чином завдяки цьому й зберіг авторитет ООН.

Хав'єр Перес де Куельяр брав участь у переговорах щодо врегулювання конфліктів в Афганістані, Центральній Америці, на Кіпрі, у Перській затоці, а також навколо Фолклендських островів.



Хав'єр Перес де Куельяр / Ministerio de Relaciones Exteriores

Опонент Джохара Дудаєва

Після "тихого" дипломата до влади прийшов єгипетський політик Бутрос Бутрос Галі. На його період головування припали геноцид у Руанді (1994 рік), громадянська війна у Югославії та Перша чеченська війна, яку розв'язали росіяни. Критики цього генсека звинувачують його у тому, що він не зміг запобігти цим трагедіям.

Перший президент Чеченської Республіки Ічкерії Джохар Дудаєв надіслав листа Бутрос Галі із проханням залишити свій пост через недієздатність у чеченсько-російській війні. Дудаєв назвав призначення Бутрос Галі Генсеком ООН "не лише помилкою історії, а й безглуздою випадковістю".

Основними жертвами людиноненависницької політики та ідеології русизму стали діти. Ви, пане Бутрос Галі, однаково винні у звірствах над беззахисними жертвами, у приголомшливих руйнуваннях, як і їхні організатори та провідники. Вашу діяльність можна кваліфікувати як тероризм у світовій політиці. Вам, пане Бутрос Галі, слід добровільно і невідкладно залишити пост Генерального секретаря ООН і постати перед Міжнародним судом разом із військово-політичними злочинцями русизму,

– Джохар Дудаєв, передано факсом до штаб-квартири ООН 13 липня 1995 року.



Бутрос Бутрос Галі / Фото з відкритих джерел

Нобелівський лауреат

Після Бутроса Галі Генсеком став дипломат із Гани Кофі Аннан. Він багато хотів, але не все зміг: засудив один із наймасштабніших воєнних злочинів за історію світу у Сребрениці та геноцид у Руанді, закликавши світ взяти відповідальність за мирне населення.

Кофі Аннан та ООН здобули Нобелівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.



Кофі Аннан / Представництво США в Женеві

Боротьба з глобальним потеплінням

Восьмим генеральним секретарем став південнокорейський дипломат Пан Гі Мун. Він реформував ООН, а найбільшу увагу приділив проблемам глобального потепління і конфліктам у країнах Північної Африки.



Пан Гі Мун / АР

Найкращий учень ліцею і чи не найліпший друг диктаторів

За кілька років після створення ООН, у 1949 році, у столиці Португалії – Лісабоні – народився майбутній дев'ятий Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він добре вчився і став найкращим учнем ліцею. Згодом здобув освіту інженера-електротехніка у Вищій технічній школі. Кар'єру політика розпочав із Соціалістичної партії.

До того як приєднатися до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Гутерреш провів понад 20 років на урядовій та державній службі. Він обіймав посаду прем'єр-міністра Португалії з 1995 по 2002 рік і впродовж терміну брав активну участь у міжнародних зусиллях із врегулювання кризи у Східному Тиморі.

Гутерреш був обраний до парламенту Португалії в 1976 році, де пропрацював 17 років. У той час він очолював парламентський комітет з питань економіки, фінансів та планування, а згодом парламентський комітет з питань територіального управління, муніципалітетів та екології. Він також був лідером парламентської групи своєї партії.

До речі Колись це назвуть помилкою в історії ООН: як Гутерреш порушив міжнародне право

Антоніу Гутерреш став Генсеком 1 січня 2017 року. На його головування в ООН припадають буремні часи: боротьба з кліматичною зміною, пандемія ковіду, конфлікти, що лише починають розгорятися, і російсько-українська війна.

Найкращий учень ліцею став чи не найліпшим другом диктаторів. Він не називав убивць убивцями, відвідував автократичні режими та не зумів поки що принести мир на планету, що не лише потопає, а й палає. Саме в такій іпостасі Гутерреш постав на обкладинці журналу Time влітку 2019 року – як людина, що працює над розв'язанням найгостріших проблем світу: від гуманітарних криз до міжнародного тероризму, знаючи, що природа цих конфліктів не дозволяє вирішити їх остаточно.

Ми беремо участь у запобіганні конфліктам, і ми беремо участь у спробах вирішити (конфлікти – 24 Канал) у Лівії, Ємені, Сирії, Південному Судані. Але це сфери, у яких ми можемо зробити обмежено,

– сказав Гутерреш в інтерв'ю 22 травня 2019 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Дев'ятий Генсек ООН заявляв, що для нього особисто зміна клімату – сфера, де ООН зобов'язана взяти на себе глобальне лідерство. Але навіть зі зміною клімату в ООН, як і у світу загалом, виходить не дуже.



Антоніу Гутерреш на обкладинці Time / Журнал Time

Європа у 2024 році протестувала проти зеленого курсу. Новий старий президент США Дональд Трамп має намір вдруге вивести США з Паризької кліматичної угоди, яка спрямована на скорочення викидів парникових газів. Російсько-українська війна призводить до того, що суттєво збільшилися викиди парникових газів, – це насамперед техніка, що пересувалася фронтом, і спалені ліси.

У перервах між "розв'язанням" усіх негараздів світу Гутерреш їздить до російського диктатора на саміт БРІКС – організації, що має на меті у майбутньому протистояти економічним та оборонним союзам колективного Заходу. Генсек ООН тисне руку диктатору і слухає його псевдоісторичну маячню, а потім повертається до теплої домівки, щоб, мабуть, подумати про зміну клімату.

Сучасна ООН, як і ООН 50 років тому, – закликає, турбується, скаржиться, голосує, але не може розв'язати проблеми людства сповна. Колись вони поставили на головний пост організації людину з нацистським минулим, а зараз не наважуються сповна засудити людину з рашистським теперішнім.

Більше цікавих деталей про історію ООН, чому співробітників організації звинувачують у нападі на Ізраїль і як Україна доклалася до миротворчих місій по всьому світі – дивіться у документальному фільмі 24 Каналу.