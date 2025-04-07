Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яка ситуація на Півдні України на початку квітня 2025

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що за минулий тиждень загарбники не захопили жодну позицію на південному напрямку. Проте кількість обстрілів не зменшилася.

"На Півдні ворог не зменшує кількість і авіаційних ударів, і ударів дронами-камікадзе. Щодо авіаційних ударів, то він досить активно застосовує керовані авіаційні бомби, наприклад, щодня приблизно до 20-25 ударів КАБами фіксується. Зокрема сьогодні також він завдав ударів по населених пунктах, які прилеглі до лінії бойового зіткнення, – це і Малі Щербаки, і Кам'янське. Тому ситуація доволі непроста", – пояснив Волошин.

Росіяни сподіваються за допомогою авіації, КАБів та артилерії знищити всі позиції ЗСУ, укріплення українських солдатів чи укриття. А потім відправляють туди штурмову групу.

Кожного дня окупанти 10 – 12 разів штурмують в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Для цього використовують малі піхотні групи без підтримки броньованої техніки. За минулу добу зафіксовано 8 штурмів. Три з них – на Гуляйпільському напрямку, чотири – на Оріхівському, один – на Придніпровському напрямку.

За словами речника, у штурми росіяни йдуть доволі підготовленими. Але ЗСУ дають відсіч. Сили оборони намагаються знищити ворожі групи, а якщо ті вже просунулися, то спершу відрізати їх від групи закріплення і підтримки, а тоді знищити.

Росіяни обстрілюють і цивільну інфраструктуру. На південному напрямку 20% ударів здійснюють дронами-камікадзе. Інші 80% – це некеровані авіаційні ракети, удари зі штурмової і армійської авіації, артилерія.

На Херсонському напрямку ворог намагається завдавати ударів не лише по Силах оборони, а й по прилеглих до Дніпра населених пунктах. Ворог взагалі б'є по цивільних об'єктах, по цивільному населенню і намагається зробити там, так би мовити, мертву смугу,

– розповів речник.

Наприкінці березня мовилося про те, що росіяни накопичують сили на Півдні України.