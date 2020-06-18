Весь цивилизованный мир стремится к гендерному равенству. Свежий глобальный отчет о гендерном разрыве показал, что оно будет достигнуто через 99,5 лет. Однако это не точно, поэтому цифру ежегодно пересматривают.

Украина в Gender Gap Report улучшает свои позиции. В 2020 году она заняла 59 место. В целом в этом отчете оценивают насколько хорошо различные страны делят свои ресурсы среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в программе "Выборы наизнанку" на 24 канале.

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Оценка происходит в 4 сферах:

Экономика.

Образование.

Здоровье.

Политические права.

Украинки в политике

Один из распространенных мифов, что избирательные права женщин – это заслуга Октябрьской революции. На самом деле это не так. В российской империи женские движения, так называемые равноправки, упорно боролись за свои политические права и получили их 1 апреля 1917 года. Выборы же в Крымский курултай осенью 1917 года стали первыми в тюркском и исламском мире, на которых в законодательный орган могли избираться и избирались женщины.

Что касается украинской государственности, то в первом составе Украинской Центральной Рады из 115 членов было 11 женщин.



Состав Украинской Центральной Рады / Скриншот с видео

А в Конституции Украинской Народной Республики было утверждено: "Никакой разницы в правах и обязанностях между мужчиной и женщиной право УНР не знает". Это был 1918 год. В США женщины получили право голосовать наравне с мужчинами только через 2 года.

Однако дальше произошел Советский Союз. Все гражданские женские движения были признаны буржуазными. Количество женщин в парламенте стабильно было в пределах трети из-за введенных квот.

Однако такие квоты имели не много общего с доступом женщин к власти или демократией. Ведь все было контролируемо, а результаты выборов известны заранее.

Гендерное равенство в независимой Украине

Украина отказалась от гендерных квот с обретением независимости. Однако женщин в Верховной Раде стало меньше в 10 раз. В последнем Советском парламенте их было 36%, а в первом украинском меньше 3%. Далее представительство женщин росло, хотя и довольно медленно.

Количество женщин в Верховной Раде / Скриншот с видео

Ощутимо количество женщин увеличилось в парламенте 9 созыва – их выбралось 87. Новая Рада назначила правительство Алексея Гончарука, в котором было 6 женщин.

В Кабмин Дениса Шмыгаля назначили аж 1 женщину-министра. И именно ее новый премьер забыл представить в Верховной Раде.

Смотрите видео с Денисом Шмыгалем:

Еще хуже, чем в правительстве, женская экспансия на уровне руководства регионами – 0. Ровно столько женщин являются главой государственных администраций, а также городскими головами областных центров.

Если же посмотреть на количество женщин-депутаток, то видим тенденцию: чем ниже политический уровень, тем больше женщин в нем представлено. Это и является свидетельством того, что женщины хотят идти в политику, а в силу различных обстоятельств и ограничений часто не могут прийти ко многим должностям.

Женщины в местных советах / Скриншот с видео

Почему это важно

Участие большего количества женщин в процессе принятия решений поможет Украине сформировать сбалансированную политику и выполнять свои обязательства по гендерному равенству и правам человека.

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"В первую очередь, это обеспечение одного из фундаментальных блоков прав человека – политических прав. То есть гарантированных прав, которые дают возможность выбирать тех людей, которые будут позже формировать политику на разных уровнях. Иметь возможность и доступ, чтобы быть самым избранным, то есть пассивное избирательное право. А также участвовать в политических процессах в контексте администрирования, в частности избирательными процессами", – пояснила общественная омбудсмен по защите избирательных прав гражданской сети "Опора" в Ровненской области Мария Ципьящук.

Для чего еще нужен гендерный баланс – смотрите в видео программы.