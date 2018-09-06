Гендерное равенство: существует ли оно в Украине и для чего оно нужно

6 сентября под стенами Верховной Рады собрались женщины из разных областей Украины с требованием включить в новое избирательное законодательство квоту на 50% для женщин, которые избираются в различные советы и ввести санкции против политических сил нарушающих квотный принцип формирования избирательных списков. Действительно ли украинок дискриминируют, разобрались журналисты сайта 24 канал

Что такое гендерная дискриминация?

Это такая ситуация, когда женщины и мужчины не равны в правах, возможностях и представлениях о них. То есть, когда речь идет о неодинаковом обращении с людьми, которое полностью или частично вызвано гендером этих людей. Женщины отстают от мужчин во многих областях, включая образование, возможности на рынке труда, представленность в политике, плате за равноценную работу.

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По мнению ученых, гендерное равенство является следующей ступенью социально–половых отношений после патриархальной системы. Гендерное равенство как принцип состоит в том, чтобы изучить и устранить все социальные барьеры, мешающие человеку проявиться как личности, а также создать равные социальные возможности для реализации личности женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности в зависимости от личного выбора человека.

Существует гендерная дискриминация в Украине?

Официально – нет. На законодательном уровне гендерная дискриминация запрещена Конституцией и Законом "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине". Кроме того, в 1980 году Украиной была ратифицирована Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В 2005 году Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин". Даже Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, содержит статью о гендерном равенстве в экономической жизни, которая декларирует обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в сфере занятости, образования и обучения, экономической и общественной деятельности, а также в процессе принятия решений.

На практике в Украине до сих пор сохраняется довольно консервативное и стереотипное восприятие женщин и мужчин, их возможностей и ролей, которые не позволяют в полной мере реализовать то гендерное равенство, которое прописано во всех упомянутых документах. Хотя в последние годы ситуация понемногу улучшается.

В чем проявляется дискриминация украинок?

Отдельная тема исследования – вопрос домашнего насилия и насилия против женщин. Наиболее заметная сфера – нарушение трудовых прав женщин, в частности при приеме на работу, увольнении или сокращении, при предоставлении отпусков по уходу за ребенком и т.

По данным ОО "Трудовые инициативы", женщины задерживаются на должностях среднего звена дольше, чем мужчины, а "пробить" стеклянный потолок и устроиться на руководящие должности женщинам достаточно сложно даже при наличии высокого уровня знаний и опыта. Неравенство в оплате труда лишает женщин важного экономического обоснования для личностного и профессионального развития – средняя зарплата женщин за всю историю независимости Украины не превышала 79% зарплаты мужчин. Причина – не только в том, что женщинам предлагают меньшую зарплату. Основной разрыв вызван не прямой дискриминацией при определении зарплаты, а горизонтальной и вертикальной стратификацией рынка труда: женщины чаще работают в менее оплачиваемых секторах экономики и на низших должностях.

Кроме того, данные Всемирного банка показывают, что в период последнего кризиса заработная плата женщин девальвировала больше, чем зарплата мужчин: заработная плата мужчин в 2015 году составляла 87,7% от заработной платы 2013 года, тогда как заработная плата женщин составляла 77,3% показателя того же года.

По словам юриста Елены Зайцевой, такая разница также часто связана, в том числе, и с дополнительной бесплатной нагрузкой на женщин, которую любят романтизировать под названием "берегиня". По данным статистики мужчины сегодня ни в Украине, ни в одной стране мира не занимаются в равной с женщинами степени домашней, неоплачиваемой работой, уходом, детьми. Такая работа часто вообще не считается работой и не ценится, вместе с тем оставаясь ответственностью женщины и отбирая время и ресурсы, которые могли бы быть потрачены женщинами в оплачиваемой сфере, в росте или учебе.

Где и как хотят работать украинские женщины?

За кулисами печальной статистики о разрыве в оплате труда – достаточно реальное "неофициальное" разделение профессий на "женские" и "мужские". Работодатели публикуют дискриминационные объявления о вакансиях, в которых указывается желательность или нежелательность женщин-кандидаток на должность. С другой стороны, негласные общественные нормы толкают женщин к поиску работы в низкооплачиваемых сферах, например сфера обслуживания, образование, здравоохранение и предоставление социальной помощи, почтовые услуги.

Как рассказала сайту 24 канала специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Криворученко, среди общего количества резюме на сайте hh.ua 48% размещены представительницами прекрасного пола. Анализ базы резюме показал, что на украинском рынке труда все еще остаются сферы с неравномерной представленностью женщин и мужчин.

В топ-5 сфер с наибольшей представленностью женщин вошли те, которые стереотипно считаются женскими. Не исключено, что такое положение вещей является производным и от того, как принято воспитывать детей, какие навыки в них развивать, в каких профессиях им лучше реализовываться. Впрочем, некоторые стереотипы постепенно уходят в прошлое. Как, например, рассказали 24 каналу в Ассоциации ответственных перевозчиков, результаты опроса столичных служб такси показали, что среди их водителей только 0,25% – женщины (примерно 500 женщин водителей из 200 тысяч водителей, которые работают на территории Киева и области). При том, что спрос на женщин-водителей среди пассажиров и работодателей (служб такси) наблюдается постоянно – таким водителям больше доверяют пассажирки, да и вообще женщины пользуются большим доверием. Однако пока в полной мере обеспечить женщинам возможность работать в такси невозможно.

Частичную занятость и гибкий график работы, как свидетельствуют данные hh.ua, желают иметь как мужчины, так и женщины.

Сейчас на рынке труда Украины задействовано примерно равное количество мужчин и женщин. Соответственно, как мужчины так и женщины практически в равной степени вкладывают в развитие экономики страны. Вместе с тем, женщины нередко соглашаются на меньшую зарплату, чем мужчины, а также не всегда претендуют на высокие должности. Их зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин,

– отметила Криворученко.

При этом исследование компании показало: несмотря на то, что законодательная база Украины предусматривает равный доступ и возможности работы как для женщин, так и для мужчин, а также свободный выбор профессии, в украинском обществе до сих пор существуют стереотипы о существовании истинно "женских" и исключительно "мужских" не только профессий, но даже факультетов. Позиции гендерного равенства вводятся поступательно.

Как это влияет на политику?

Женщины сталкиваются с многочисленными барьерами на пути к трудоустройству или карьерного роста, и это касается также сферы политики. В парламенте всего 12% женщин депутатов, в то время как среднемировой показатель составляет 22%. По данным Global Gender Gap Report 2017 Украина занимает 116 место из 144 государств по количеству представленных женщин в парламенте.

Активист ОО "Centre UA" Владимир Фомичев отмечает, что не последней решающей проблемой здесь является сопротивление руководителей политических партий, подавляющее большинство из которых – это мужчины. "Политика у нас делается не публично, фактически является закрытой сферой. Многие партии не уделяют внимания воспитанию своих партийных активистов и их продвижению. Партия – это лидер и его партнеры по бизнесу или спонсоры. Именно по такой логике строятся предвыборные списки и распределяются мажоритарные округа. В этой логике места женщинам почти нет", – подчеркнул он.

При этом ситуацию уже пытались исправить. В декабре 2014 года в парламент был внесен законопроект 1456 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе)", который предлагает установить квоты в избирательных списках политических партий – на уровне не менее 30 % и не более 70% одного пола в соответствующих избирательных списках. При этом в первой пятерке предлагается ввести долю представителей одного пола на уровне не более 60%. Однако законопроект до сих пор не принят.

Как выглядит ситуация с обеспечением равенства в мире?

В мире тоже довольно активно работают над обеспечением равенства. Правда, медленнее, чем следовало бы.

В прошлом году Всемирный экономический форум была представил доклад, который гласит, что для того, чтобы полностью преодолеть гендерную дискриминацию, нашей планете понадобится еще не менее 100 лет. Сейчас самая лучшая ситуация с гендерным равенством, наблюдается в Исландии. Общий индекс обеспечение равенства в этой стране составляет 87,8%, она становится лидером рейтинга ВЭФ девятый год подряд. Исландия – единственная страна, где показатель вовлеченности женщин в политическую деятельность превысил 70%. В первую пятерку вошли также Норвегия, где общий уровень обеспечения равенства составил 83%, Финляндия (82,3%), Руанда (82,2%) и Швеция (81,6%).

Вместе с тем, женщины все активнее включаются в политические и экономические процессы. Поэтому эксперты Всемирного экономического форума убеждены: поскольку мир переходит от капитализма к эпохе, когда главной ценностью становится талант, а успех государства определяется его инновационностью, выигрывать будет тот, кто сможет успешно интегрировать женщин в эти процессы.

Этот факт подтверждает то, что в список генеральных директоров компаний-фигурантов Fortune 500 в 2017 году вошли 32 женщины. Причем женщины возглавляют компании, являющиеся мировыми лидерами в совершенно разных отраслях – от производства продуктов до разработчиков военно-оборонной техники.