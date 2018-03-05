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Гендерное равенство: в армии женщины служат наравне с мужчинами

132 Читати новину українською
Женщины в армии служат наравне с мужчинами
Женщины в армии служат наравне с мужчинами / prm.ua

Министерство обороны Украины выполняет международное обязательство по программе партнерства Украина –НАТО по гендерным вопросам и обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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На сегодня в Вооруженных Силах Украины проходят службу около 25 тысяч женщин, из них – более 3 тисяч – офицеры. 10тысяч женщин служат на должностях, которые определяют боеспособность ВС Украины. Участниками АТО является более 6 тысяч женщин, 2 тысячи женщин и сейчас выполняют боевые задачи в зоне конфликта на востоке страны,
– сообщают в Минобороны.

Кроме этого, более 31 тысяча женщин работает в Вооруженных Силах Украины на гражданских должностях. В Минобороны отмечают, что в целях соблюдения гендерного равенства в ВСУ за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).

В связи с этим, ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин составляет более 90 тысяч (до 2016 года – только 38 тысяч должностей).

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В частности, создан отдел по вопросам гендерного равенства, где работают военнослужащие, которые контролируют выполнение данного вопроса, кроме этого, в офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции работают женщины – офицеры, командированные от оборонного ведомства для контроля за этим направлением на межведомственном и государственном уровне.

"В связи с вышеизложенным, должны отметить, что вопрос целесообразности назначения отдельного советника по гендерным вопросам относится к компетенции министра обороны, а не других должностных лиц органов государственной власти", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр украинских вузов женщины и мужчины будут призываться на службу на равных условиях.

Теги: Новости Украины НАТО Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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