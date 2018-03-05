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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гендерна рівність: в армії жінки служать на рівні з чоловіками

248 Читать новость на русском
Жінки в армії служать на рівні з чоловіками
Жінки в армії служать на рівні з чоловіками / prm.ua

Міністерство оборони України виконує міжнародне зобов’язання згідно програми партнерства Україна – НАТО щодо гендерних питань і забезпечує рівність прав та можливостей жінок та чоловіків.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

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На сьогодні у Збройних Силах України проходять службу близько 25 тисяч жінок, із них – понад 3 тисячі– офіцери. 10 тисяч жінок служать на посадах, які визначають боєздатність ЗС України. Учасниками АТО є більше 6 тисяч жінок, 2 тисячі жінок і зараз виконують бойові завдання у зоні конфлікту на сході країни,
– повідомляють у Міноборони.

Окрім цього, понад 31 тисяча жінок працює у Збройних Силах України на цивільних посадах. У Міноборони наголошують, що з метою дотримання гендерної рівності у ЗСУ за останні два роки було суттєво розширено перелік військово-облікових спеціальностей, які можуть обіймати військовослужбовці-жінки (а це близько 100 спеціальностей).

У зв’язку з цим, орієнтовна кількість військових посад, на які дозволяється призначати жінок становить понад 90 тисяч (до 2016 року — лише 38 тисяч посад).

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Зокрема, створено відділ з питань гендерної рівності, де працюють військовослужбовці, які контролюють виконання зазначеного питання, окрім цього, в офісі віце-прем’єр міністра з питань Європейської інтеграції працюють жінки — офіцери, які відряджені від оборонного відомства для контролю за цим напрямом на міжвідомчому та державному рівні.

"У зв’язку із вищевикладеним, мусимо зазначити, що питання доцільності призначення окремого радника з гендерних питань належить компетенції міністра оборони, а не інших посадовців органів державної влади", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських ВНЗ жінки та чоловіки призиватимуться до служби на рівних умовах.

Теги: Новини України НАТО Міністерство оборони України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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