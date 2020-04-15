Гендерные стереотипы были созданы искусственно, – Барбора Маронкова

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова выступила на онлайн-модуле благотворительного образовательного проекта STEM is FEM.

Отдельное внимание она уделила теме гендерного неравенства.

"Я считаю, что гендерные стереотипы и предвзятость – это то, что было создано искусственно. Они не являются нормальными для людей. Я не вижу причины для гендерной предвзятости. Потому что действительно, есть разница между тем, как женщина и мужчина думает, как женщина и мужчина реагирует. Но на самом деле, как женщина, так и мужчина могут быть в своей профессии хорошими и плохими. Я считаю, что тенденция движется в правильном направлении, к уменьшению этой предвзятости", – заявила она.

В своей речи Маронкова также поделилась с участницами проекта советами, которые в свое время позволили ей достичь карьерных успехов – быть уверенной в себе, признавать свои ошибки, признавать, что чего-то не знаешь, быть собой и найти свой пример для подражания:

"Когда я росла, мой отец говорил, что мне нужно хорошо учиться, чтобы я выросла и стала как Мадлен Олбрайт. Это был американский госсекретарь при правлении Билла Клинтона. Я не знала, кто это, какая она как человек, какие у нее качества, и как я могу воспринимать ее в качестве примера, когда я никогда даже с ней не говорила. Я не могла себе представить, как я могу с нее брать пример. Когда ищешь для себя пример, не нужно искать далеко. Вокруг есть очень много сильных женщин. Это может быть твоя бабушка. Обычно ты ее воспринимаешь как человека, который для тебя готовит и печет печенье. Но если ты поговоришь с ней о ее пути, о том чего она достигла в жизни, какие сложности она пережила, то можно узнать очень много интересных вещей".

Это уже четвертый образовательный модуль проекта STEM is FEM. И впервые мероприятие состоялось полностью в онлайн-формате из-за карантинных ограничений. Модуль был посвящен теме "Робототехника и инжиниринг". Во время модуля девушки узнали больше о том, что такое робототехника и где в реальной жизни ее используют, и даже попробовали себя в роли настоящего разработчика роботов. Таким образом организаторы пытались заинтересовать их в будущем присоединиться к этой перспективной и недостаточно развитой в Украине отрасли.

К сожалению, в Украине робототехника до сих пор находится в зачаточном состоянии. Но с каждым годом появляются новые инициативы и новые компании, которые пытаются сделать вклад в развитие этого направления. Именно поэтому нам было важно затронуть эту тематику на STEM is FEM. И пусть это будет звучать утопично, но возможно именно эта отрасль в Украине начнет с зарождения развиваться в условиях гендерного паритета,

– надеется инициатор проекта STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Проект STEM is FEM – это образовательная благотворительная инициатива, направленная на популяризацию технологической сферы среди девушек. Цель проекта – обратить внимание украинских школьниц на образование в STEM-направлениях. Конкурсный отбор для участия в следующем образовательном модуле начнется в начале мая на официальном сайте проекта.