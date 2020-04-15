Гендерні стереотипи було створено штучно, – Барбора Маронкова

Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова виступила на онлайн-модулі благодійного освітнього проєкту STEM is FEM.

Окрему увагу вона приділила темі гендерної нерівності.

"Я вважаю, що гендерні стереотипи і упередженість – це щось, що було створено штучно. Вони не є нормальними для людей. Я не бачу причини для гендерної упередженості. Тому що дійсно, є різниця між тим, як жінка і чоловік думає, як жінка і чоловік реагує. Але насправді, як жінка, так і чоловік, можуть бути у своїй професії хорошими і поганими. Я вважаю, що тенденція рухається в правильному напрямку, до зменшення цієї упередженості", – Заявила вона.

У своїй промові Маронкова також поділилась із учасницями проєкту порадами, які у свій час дозволили їй досягти кар’єрних успіхів – бути впевненою в собі, визнавати свої помилки, визнавати, що чогось не знаєш, бути собою та знайти свій приклад для наслідування:

"Коли я росла, мій батько говорив, що мені потрібно добре вчитися, щоб я виросла і стала як Мадлен Олбрайт. Це була американський держсекретар при правлінні Біла Клінтона. Я не знала, хто це, яка вона як людина, які в неї якості, і як я можу сприймати її як приклад, коли я ніколи навіть з нею не говорила. Я не могла собі уявити, як я можу з неї брати приклад. Коли шукаєш для себе приклад, не потрібно шукати далеко. Навколо є дуже багато сильних жінок. Це може бути твоя бабуся. Ти зазвичай її сприймаєш як людину, яка для тебе готує і пече печиво. Але якщо ти поговориш з нею про її шлях, про те чого вона досягла в житті, які вона складності пережила, то можна дізнатися дуже багато цікавих речей".

Це вже четвертий освітній модуль проєкту STEM is FEM. Та вперше захід відбувся повністю в онлайн-форматі через карантинні обмеження. Модуль був присвячений темі "Робототехніка і інжинірінг". Під час модулю дівчата дізнались більше про те, що таке робототехніка і де у реальному житті її використовують, та, навіть, спробували себе у ролі справжнього розробника роботів. Таким чином організатори намагались зацікавити їх у майбутньому доєднатися до цієї перспективної, та недостатньо розвиненої в Україні галузі.

На жаль, в Україні робототехніка досі знаходиться в зародковому стані. Але з кожним роком з’являються нові ініціативи та нові компанії, які намагаються зробити внесок в розвиток цього напрямку. Саме тому нам було важливо зачепити цю тематику на STEM is FEM. І нехай це буде звучати утопічно, але можливо саме ця галузь в Україні почне змалечку розвиватись в умовах гендерного паритету,

– сподівається ініціатор проєкту STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

Проєкт STEM is FEM – це освітня благодійна ініціатива, що направлена на популяризацію технологічної сфери серед дівчат. Мета проекту – звернути увагу українських школярок на освіту у STEM-напрямках. Конкурсний відбір для участі у наступному освітньому модулі розпочнеться на початку травня на офіційному сайті проєкту.