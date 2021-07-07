Смелянский на своей странице в фейсбуке извинился перед теми, кого могли обидеть слова о такой заоблачной зарплате.

Важно Есть почтальоны, которые зарабатывают до тысячи долларов ежемесячно, –  Смелянский

Он отметил, что в "Укрпочте" есть ряд специальностей, которые действительно получают 1 000 долларов и более в месяц. Говорится о:

  • водителях,
  • курьерах,
  • сортировщиках.

Смелянский отметил, что нагрузка на почтальонов из года в год падает, а зарплата за время, когда он возглавляет компанию, выросла более чем вдвое.

1 000 долларов в месяц – это реально

Он считает, что добиться зарплаты в 1 000 долларов для почтальонов реально. Для этого нужно:

  • внедрить передвижные отделения,
  • провести полную цифровизацию и лишить почтальонов бумажной работы,
  • добиться того, чтобы сельским отделениям были больше нужны дотации со стороны городских.

Ну раз ошибся, надо стараться делать так, чтобы 1 000 долларов зарплаты из ошибки, стало целью на ближайшее будущее,
– подытожил он.


Как меняются объемы работы и уровень зарплат / Фото Смелянского