Смілянський на своїй сторінці у фейсбуці вибачився перед тими, кого могли образити слова про таку захмарну зарплату.

Важливо Є листоноші, які заробляють до тисячі доларів щомісяця, – Смілянський

Він зазначив, що в "Укрпошті" є низка спеціальностей, які справді отримують 1 000 доларів і більше на місяць. Мовиться про:

водіїв,

кур'єрів,

сортувальників.

Смілянський зазначив, що навантаження на листонош з року в рік падає, а зарплата за час, коли він очолює компанію, зросла більш ніж удвічі.

1 000 доларів на місяць – це реально

Він вважає, що домогтися зарплати в 1 000 доларів для листонош реально. Для цього потрібно:

впровадити пересувні відділення,

провести повну цифровізацію і позбавити листонош паперової роботи,

домогтися того, щоб сільським відділенням були більше потрібні дотації з боку міських.

Ну раз помилився, треба намагатися робити так, щоб 1 000 доларів зарплати з помилки, стало метою на найближче майбутнє,

– підсумував він.



Як змінюються обсяги роботи та рівень зарплат / Фото Смілянського