Офіційна ставка листоноші в Укрпошті саме 6 тисяч, розповів Смілянський. Сам гендиректор щомісяця заробляє 836 тисяч в українській валюті

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Листоноші отримують доплати та "чайові"

У листоноші 6 тисяч – це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15 – 30% за якість доставки, коли вони приймають платежі – за кожен платіж і так далі. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше ніж тисячу доларів,

– сказав Смілянський.

Також частину заробітків листонош, розповів керівник Укрпошти, становлять "чайові". Їх, як правило платять пенсіонери та юридичні особи.

Обсяг роботи листонош значно зменшився

Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб. У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії,

– сказав Смілянський.

При цьому керівник компанії наголосив, що останнім часом обсяг роботи листонош значно знизився. Адже падає кількість передплачених газет та зменшується кількість пенсіонерів. За словами Смілянського, проблема в тому, що у селах багато листонош працюють лише на пів ставки.

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Угоду зі Смілянським продовжили ще на 2 роки

Зазначимо, що наприкінці червня угоду з Ігорем Смілянським продовжили ще на 2 роки: таким чином Укрпошту він очолюватиме до 2023 року. Гендиректор вже пообіцяв, що це його останній термін на цій посаді.