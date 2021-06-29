Смілянський востаннє очолив Укрпошту
Гендиректор запевнив, що у його команди є ще багато планів. Озвучити їх посадовець пообіцяв 1 липня.
До теми Гендиректора Укрпошти призначатимуть без конкурсу: Смілянський відповів піснею
Лише 2 роки, щоб все встигнути, бо це мій останній термін на цьому посту. Так, останній,
– розповів Смілянський.
Він наголосив, що дуже близько наблизився до бажаної мети, але перетнути рубікон реформ наразі ще не вдалося.
"Їх не можна відкатати назад. Саме це підтримує команда, клієнти та партнери. Мій девіз "ну не можна брудом" і "завжди перемагати" привело мене до рішення продовжувати і перемагати", – зауважив гендиректор.
Смілянський додав, що останні 3 – 4 місяці були для нього дуже складні. Посадовець подякував своїй команді за те, що вона змогла продовжувати роботу під сильним тиском.
Що відомо про СмілянськогоМайбутній топменеджер народився у Білгороді-Дністровському Одеської області. Після закінчення факультету міжнародного маркетингу Одеського державного економічного факультету, Смілянський разом з батьками переїхав у США. Там він отримав американське громадянство.
У Штатах теперішній гендиректор Укрпошти продовжив здобувати освіту. Впродовж 2005 – 2008 років Смілянський працював у The Boston Consulting Group на посаді старшого консультанта та менеджера проєктів в Україні та Росії. Згодом він обійняв посаду директора з інтеграції активів у "Промсвязьбанку".
1 липня 2016 року менеджера призначили гендиректором Укрпошти, а у 2018 році контракт підписали ще на 3 роки. До речі, Смілянський також є членом наглядової ради Укроборонпрому.
Джерело: Вікіпедія