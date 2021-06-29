Смелянский в последний раз возглавил Укрпочту

Гендиректор заверил, что у его команды есть еще много планов. Озвучить их чиновник пообещал 1 июля.

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Всего 2 года, чтобы все успеть, потому что это мой последний срок на этом посту. Да, последний,

– рассказал Смелянский.

Он подчеркнул, что очень близко приблизился к желаемой цели, но пересечь рубикон реформ пока еще не удалось.

"Их нельзя откатать назад. Именно это поддерживает команда, клиенты и партнеры. Мой девиз "ну нельзя грязью" и "всегда побеждать" привело меня к решению продолжать и побеждать", – отметил гендиректор.

Смелянский добавил, что последние 3 – 4 месяца были для него очень сложные. Чиновник поблагодарил свою команду за то, что она смогла продолжать работу под сильным давлением.