На марці – основні елементи концепції футбольної першості Європи. Дизайн поштової марки та штемпеля "Перший день" розроблено у відповідності до Brand Guidelines.

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Що зображене на марці:

міст – універсальний символ зв'язку,

вболівальників,

офіційний Кубок Анрі Делоне.

Спецпогашення марки штемпелем "Перший день" призначили на 11 червня у головпоштамті Києва. Придбати марку до Євро-2020 можна буде, як у поштових відділеннях, так і в мережі інтернет.

Марка до Євро-2020 / Зображення Укрпошти

Цікаво! Раніше Укрпошта запустила в обіг вже 29 поштових марок та блоків, присвячених футболу. Зокрема, мовиться про марки до ювілеїв ФІФА, УЄФА, Чемпіонату світу-2006, Євро-2012 та інших.