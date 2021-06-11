На марке – основные элементы концепции футбольного первенства Европы. Дизайн почтовой марки и штемпеля "Первый день" разработан в соответствии с Brand Guidelines.

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Что изображено на марке:

  • мост – универсальный символ связи,
  • болельщиков,
  • официальный Кубок Анри Делоне.

Спецгашение марки штемпелем "Первый день" назначили на 11 июня в главпочтамте Киева. Купить марку к Евро-2020 можно будет, как в почтовых отделениях, так и в сети интернет.

Марка Укрпошти до Євро-2020
Марка к Евро-2020 / изображение Укрпочты

Что известно о Евро-2020?


Чемпионат перенесли на год из-за пандемии коронавируса. 11 июня 2021 года турнир стартует в 11 европейских странах. Полуфиналы и финалы будут проходить в Лондоне.