В начале года в Украине разгорелся скандал из-за заработной платы генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского. В декабре 2019 года она составила 1 миллион 24 тысячи гривен. Откуда такие цифры и сколько сегодня зарабатывает руководитель Укрпочты – читайте дальше.

Смелянский в эфире программы "Что это было" на 24 канале сказал, что сегодня его заработная плата в месяц составляет 47 тысяч гривен.

К слову Укрпочта планирует продать главный офис на Крещатике: Смелянский назвал бешеную сумму

Он пояснил, что его зарплата людей раздражает, ведь любая сумма больше 40 тысяч гривен, для них неприятна.

Справка. Из-за карантина зарплата чиновника не может превышать размер 10 минимальных, то есть максимум, который он может получить, – 47 тысяч 230 гривен.

"Надо смотреть не сколько человек зарабатывает, а сколько приносит государству. Вот вы видели, мы продали на 90 миллионов имущества, а были люди, которые приходили ко мне и предлагали продавать по-другому или же купить те терминалы по-другому", – отметил глава Укрпочты.

Когда вы занимаете эту должность, то вы можете, честно говоря, даже не ходить за этой зарплатой и зарабатывать другим способом, к которому привыкли все люди,

– сказал он.

Смелянский вспомнил встречу с партией "Слуга народа", где они обсуждали его зарплату. Но объяснил, что люди хотят видеть малые зарплаты у чиновников, но на самом деле за этим всегда кроются огромные схемы разграбления и привел одну из них.

"Когда я встречался со "слугами народа", то я привел им очень простой пример, я просто взял одну закупку, даже не машины, а посттерминали – это терминал для принятия карточек. Мы купили 5 тысяч штук, новые, последнюю модель, с функцией выдачи наличных, по 213 долларов. Другое госучреждение купило такие терминалы, но более старую модель, с гарантией не на 2 года, а на год, и с одной функцией приема оплаты за 530 и 720 долларов... Что хочет народ? Народ хочет, чтобы была победа. Победа должна быть. Поэтому лучше купить за 400 долларов, ведь 400 все равно меньше чем 500, кладем в карман 800 тысяч долларов, объявляем, что Смелянский имеет 10 тысяч зарплаты и народ счастлив, и депутаты счастливы. Все же привыкли к этой модели, правда же?", – рассказал директор "Укрпочты".



Средняя зарплата украинцев в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала