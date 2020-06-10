На початку року в Україні спалахнув скандал через заробітню плату генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. У грудні 2019 року вона становила 1 мільйон 24 тисячі гривень. Звідки такі цифри та скільки сьогодні заробляє керівник Укрпошти – читайте далі.

Смілянський в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі сказав, що сьогодні його заробітна плата в місяць становить 47 тисяч гривень.

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Він пояснив, що його зарплата людей дратує, адже будь-яка сума більша за 40 тисяч гривень, для них є неприємною.

Довідка. Через карантин зарплата чиновника не може перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто максимум, який він може отримати, – 47 тисяч 230 гривень.

"Треба дивитись не скільки людина заробляє, а скільки приносить державі. От ви бачили, ми продали на 90 мільйонів майна, а були люди, які приходили до мене і пропонували продавати по-іншому або ж купити ті термінали по-іншому", – зазначив голова Укрпошти.

Коли ви обіймаєте цю посаду, то ви можете, чесно кажучи, навіть не ходити за цією зарплатою і заробляти в інший спосіб, до якого звикли всі люди,

– сказав він.

Смілянський пригадав зустріч з партією "Слуга народу", де вони обговорювали його зарплату. Та пояснив, що люди хочуть бачити малі зарплати у чиновників, але насправді за цим завжди криються величезні схеми розграбунку та навів одну із них.

"Коли я зустрічався зі "слугами народу", то я навів їм дуже простий приклад, я просто взяв одну закупівлю, навіть не автівки, а посттермінали – це термінал для прийняття картки. Ми купили 5 тисяч штук, нові, останню модель, з функцією видачі готівки, за 213 доларів. Інша держустанова купила такі термінали, але старішу модель, з гарантією не на 2 роки, а на рік, і з однією функцією приймання оплати за 530 і 720 доларів… Що хоче народ? Народ хоче, щоб була перемога. Перемога повинна бути. Тому краще купити за 400 доларів, адже 400 все одно менше ніж 500, кладемо в кишеню 800 тисяч доларів, оголошуємо, що Смілянський має 10 тисяч зарплати і народ щасливий, і депутати щасливі. Всі ж звикли до цієї моделі, правда ж?", – розповів директор "Укрпошти".



Середня зарплата українців протягом останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу