Гендиректор Укрпочты предложил приватизировать

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что обратился к новому правительству с предложением развития компании предложив ее приватизацию.

В то же время он отметил, что Укрпочта продолжит выполнять свои обязательства по доставке корреспонденции как член Всемирного почтового союза, сообщает "ТСН".

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Среди других предложений Смелянский также назвал решение вопроса пенсионного тарифа и разрешение на открытие банковских счетов.

В мае Смоленской заявлял о намерениях продать здание Главпочтамта в Киеве, а также сортировочные центры и офисы компании в областных центрах, сообщило издание DW. По его словам, компания "охотно продаст историческое здание в центре Киева" и переедет в более компактную здание в другом районе города. Впрочем, для продажи имущества компания должна получить разрешение правительства, поскольку пока не имеет на это права.

13 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, которые не подлежащих приватизации. По данным заместителя председателя комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласого, в Украине насчитывается более тысячи таких объектов.

По ее словам, в настоящее время перечень объектов, запрещенных к приватизации, наполненный на 90 процентов малыми объектами приватизации. Она также отметила, что в законе "О приватизации государственного и коммунального имущества" содержатся критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации: дороги, газотранспортная система, метрополитен и другие стратегические инфраструктурные объекты.

Что известно о здании Главпочтамта на Крещатике?Здание начали строить еще в 1914 году, однако Первая мировая война остановила работы. Строительство почтамта возобновили в 1930-х годах, но возведенное сооружение было разрушено в результате взрыва в 1941 году.



Современный дом на самом Майдане Независимости был построен в 1950-е в период восстановительных работ после Второй мировой войны. Этот проект стал первым масштабным проектом реконструкции Крещатика в стиле так называемого "сталинского барокко".



2 августа 1989 года в результате обвала колонн у главного входа в главпочтамт погибло 11 человек, которые пытались укрыться здесь от непогоды. Причиной трагедии назвали строительные работы, в ходе которых происходил демонтаж облицовочной плитки колонн.