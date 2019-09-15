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      Гендиректор Укрпошти запропонував її приватизувати

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      Знову заговорили про приватизацію Укрпошти
      Знову заговорили про приватизацію Укрпошти / Фото з відкритих джерел

      Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що звернувся до нового уряду із пропозицією розвитку компанії запропонувавши її приватизацію.

      Водночас він наголосив, що Укрпошта продовжить виконувати свої зобов'язання з доставки кореспонденції як член Всесвітнього поштового союзу, повідомляє "ТСН".

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      Серед інших пропозицій Смілянський також назвав вирішення питання пенсійного тарифу та дозвіл на відкриття банківських рахунків.

      У травні Смілянський заявляв про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальні центри та офіси компанії в обласних центрах, повідомило видання DW. За його словами, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. Втім, для продажу майна компанія має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі не має на це прав.

      13 вересня Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про скасування переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. За даними заступниці голови комітету з питань економічного розвитку Роксолани Підласи, в Україні нараховується понад тисячу таких об'єктів.

      За її словами, наразі перелік об'єктів, заборонених до приватизації, наповнений на 90 відсотків малими об'єктами приватизації. Вона також зазначила, що у законі "Про приватизацію державного і комунального майна" містяться критерії, які визначають, що не підлягає приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та інші стратегічні інфраструктурні об'єкти.

      Що відомо про будівлю Головпоштамту на Хрещатику?Будівлю почали споруджувати ще у 1914-му році, проте Перша світова війна зупинила роботи. Будівництво поштамту відновили у 1930-х роках, але зведена споруда була зруйнована внаслідок вибуху у 1941 році.

      Сучасний будинок на Майдані Незалежності був збудований у 1950-ті у період відновлювальних робіт після Другої світової війни. Цей проект став першим масштабним проектом реконструкції Хрещатика у стилі так званого "сталінського бароко".

      2 серпня 1989 року внаслідок обвалу колон біля головного входу у головпоштамт загинуло 11 людей, які намагались сховатись тут від негоди. Причиною трагедії назвали будівельні роботи, в ході яких відбувався демонтаж облицювальної плитки колон.

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      Теги: Новини України Укрпошта Приватизація
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