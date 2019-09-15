Гендиректор Укрпошти запропонував її приватизувати
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що звернувся до нового уряду із пропозицією розвитку компанії запропонувавши її приватизацію.
Водночас він наголосив, що Укрпошта продовжить виконувати свої зобов'язання з доставки кореспонденції як член Всесвітнього поштового союзу, повідомляє "ТСН".
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Серед інших пропозицій Смілянський також назвав вирішення питання пенсійного тарифу та дозвіл на відкриття банківських рахунків.
У травні Смілянський заявляв про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальні центри та офіси компанії в обласних центрах, повідомило видання DW. За його словами, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. Втім, для продажу майна компанія має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі не має на це прав.
13 вересня Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про скасування переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. За даними заступниці голови комітету з питань економічного розвитку Роксолани Підласи, в Україні нараховується понад тисячу таких об'єктів.
За її словами, наразі перелік об'єктів, заборонених до приватизації, наповнений на 90 відсотків малими об'єктами приватизації. Вона також зазначила, що у законі "Про приватизацію державного і комунального майна" містяться критерії, які визначають, що не підлягає приватизації: дороги, газотранспортна система, метрополітен та інші стратегічні інфраструктурні об'єкти.
Що відомо про будівлю Головпоштамту на Хрещатику?Будівлю почали споруджувати ще у 1914-му році, проте Перша світова війна зупинила роботи. Будівництво поштамту відновили у 1930-х роках, але зведена споруда була зруйнована внаслідок вибуху у 1941 році.
Сучасний будинок на Майдані Незалежності був збудований у 1950-ті у період відновлювальних робіт після Другої світової війни. Цей проект став першим масштабним проектом реконструкції Хрещатика у стилі так званого "сталінського бароко".
2 серпня 1989 року внаслідок обвалу колон біля головного входу у головпоштамт загинуло 11 людей, які намагались сховатись тут від негоди. Причиною трагедії назвали будівельні роботи, в ході яких відбувався демонтаж облицювальної плитки колон.
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