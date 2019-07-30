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      В Офісі президента хочуть розпочати велику приватизацію з продажу державних банків

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      Олексій Гончарук: плануємо розпочати приватизацію з продажу держбанків
      Олексій Гончарук: плануємо розпочати приватизацію з продажу держбанків / fakty.com.ua

      Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив про плани розблокувати велику приватизацію після перезапуску уряду. За його словами, така приватизація має розпочатися з продажу державних банків.

      Таким чином президентська команда хоче залучити великі іноземні банки, розповів Гончарук в інтерв'ю виданню Bloomberg, повідомляє "Громадське".

      Цікаво: Якими банками користуються найбагатші українці: список НБУ

      Банки повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб в Україну зайшли 10 великих системних банків. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора – Національного банку – та налагодити роботу судової системи,
      – зазначив заступник глави Офісу президента.

      Він також підкреслив, що у межах великої приватизації президентська команда планує продати частки в "Укрзалізниці" та "Укрпошті".

      Українські банки, де тримають гроші заможні українці
      У яких банках тримають гроші українці / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про українські державні банки?Нині в Україні є чотири банки з державною часткою власності – "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк". Саме ці банки є чотирма найбільшими в Україні за розміром чистих активів станом на початок 2019 року.

      У цей же час лише "ПриватБанк" єдиний з державних банків, який у 2019 році отримав реальні прибутки – у розмірі понад 11,5 мільярдів гривень. Інші банки з державним капіталом задекларували прибутки на рівні нижче, ніж 1 мільярд гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Банки Приватбанк Ощадбанк Укрпошта Укрзалізниця Приватизація
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