В Офісі президента хочуть розпочати велику приватизацію з продажу державних банків

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив про плани розблокувати велику приватизацію після перезапуску уряду. За його словами, така приватизація має розпочатися з продажу державних банків.

Таким чином президентська команда хоче залучити великі іноземні банки, розповів Гончарук в інтерв'ю виданню Bloomberg, повідомляє "Громадське".

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Банки повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб в Україну зайшли 10 великих системних банків. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора – Національного банку – та налагодити роботу судової системи,

– зазначив заступник глави Офісу президента.

Він також підкреслив, що у межах великої приватизації президентська команда планує продати частки в "Укрзалізниці" та "Укрпошті".



У яких банках тримають гроші українці / інфографіка 24 каналу

Що відомо про українські державні банки?Нині в Україні є чотири банки з державною часткою власності – "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк". Саме ці банки є чотирма найбільшими в Україні за розміром чистих активів станом на початок 2019 року.



У цей же час лише "ПриватБанк" єдиний з державних банків, який у 2019 році отримав реальні прибутки – у розмірі понад 11,5 мільярдів гривень. Інші банки з державним капіталом задекларували прибутки на рівні нижче, ніж 1 мільярд гривень.