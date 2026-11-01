Операция США против Ирана: как это повлияет на поставки систем Patriot в Украину

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес рассказал об этом 24 Каналу. Он считает, что на возобновление ударов в настоящее время указывают все ключевые индикаторы, хотя такое развитие событий пока нельзя назвать неизбежным.

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Как операция против Ирана повлияет на помощь Украине

Бен Ходжес пояснил, что в случае начала новой кампании приоритет в поставках систем Patriot и другого американского вооружения может сместиться в пользу сил США, которые будут участвовать в операциях на Ближнем Востоке.

Кроме того, он подчеркнул, что современные конфликты тесно переплетены между собой. Речь идет о противодействии Вашингтона Тегерану, полномасштабной войне России против Украины, наблюдении со стороны Китая и прямом участии Северной Кореи.

Россия, возможно, попытается использовать свои связи с Ираном и войну против Украины, чтобы каким-то образом повлиять на развитие событий– подытожил генерал-лейтенант армии США в отставке.

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Ранее американские СМИ сообщили, что силы США на Ближнем Востоке готовы начать операцию против Ирана в течение 96 часов после приказа президента.

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