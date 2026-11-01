Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

Операция США против Ирана: как это повлияет на поставки систем Patriot в Украину

Дзвенислава Андрусив
Операция США против Ирана: как это повлияет на поставки систем Patriot в Украину

"Патриот" для Украины может стать проблемой из-за политики Трампа / Фото: Getty Images

США и Израиль могут возобновить масштабные боевые действия против Ирана в ближайшие недели после выборов. Из-за этого, к сожалению, приоритет в поставках Patriot может измениться не в пользу Украины.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес рассказал об этом 24 Каналу. Он считает, что на возобновление ударов в настоящее время указывают все ключевые индикаторы, хотя такое развитие событий пока нельзя назвать неизбежным.

 
Adv

популярные видео

Как операция против Ирана повлияет на помощь Украине

Бен Ходжес пояснил, что в случае начала новой кампании приоритет в поставках систем Patriot и другого американского вооружения может сместиться в пользу сил США, которые будут участвовать в операциях на Ближнем Востоке.

Кроме того, он подчеркнул, что современные конфликты тесно переплетены между собой. Речь идет о противодействии Вашингтона Тегерану, полномасштабной войне России против Украины, наблюдении со стороны Китая и прямом участии Северной Кореи.

Россия, возможно, попытается использовать свои связи с Ираном и войну против Украины, чтобы каким-то образом повлиять на развитие событий– подытожил генерал-лейтенант армии США в отставке.

Реклама

Ранее американские СМИ сообщили, что силы США на Ближнем Востоке готовы начать операцию против Ирана в течение 96 часов после приказа президента.

Прогнозы

Чи відновить Трамп удари по Ірану найближчими тижнями?

Чи відновить Трамп удари по Ірану найближчими тижнями?

x2
20 576
12 днів
 Больше прогнозов здесь →

Важно! Больше экспертной аналитики от Бена Ходжеса о влиянии России на администрацию Трампа и возможных последствиях для Украины читайте по ссылке.

Генерал-лейтенант армии США в отставке о решении Трампа в отношении России: видео

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv