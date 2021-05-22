Командующий морской пехоты Содоль рассказал, что сейчас морские пехотинцы выполняют немало заданий в зоне Операции объединенных сил. Говорится о различных направлениях.
Заметьте Наша программа учитывает опыт войск США, – командующий морской пехоты Содоль
В течение прошлого и текущего года более 90% морских пехотинцев и подчиненных воинских частей, в том числе и Командование морской пехоты, участвовали в ООС,
– отметил Содоль.
Какие еще задачи выделил Содоль
- Содействие группировкам войск, которые функционируют в приморских районах;
- препятствование организованному отходу противника и подходу его резервов;
- ведение рейдовых действий в тылу группировок противника;
- создание в тылу противника постоянного источника напряжения;
- ведение стабилизационных операций в определенных операционных районах.