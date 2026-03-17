Генерал США после литра чачи в Киеве получил сотрясение мозга и потерял секретные документы

Действия американского генерала Антонио Агуто расследуют после его рабочих визитов в Киев. Во время них он в нетрезвом состоянии получил сотрясение мозга и едва не потерял секретные карты.

Об этом сообщили в отчете офиса генерального инспектора Министерства обороны США от 12 марта.

Смотрите также Такера Карлсона хотят осудить за госизмену: что стало причиной

Что случалось с Агуто во время визитов в Киев?

В отчете говорится о событиях весной 2024 года, когда Антонио Агуто командовал Группой поддержки безопасности Украины (SAG-U) в Висбадене. По данным следствия, он нарушил правила персонала американского Минобороны.

В частности, 13 мая 2024 года Агуто во время поездки в Киев посетил вечернее мероприятие. Там он выпил примерно литр грузинской чачи. Свидетели, а впоследствии и сам генерал, подтвердили, что он был в состоянии опьянения.

В тот же вечер генерал Агуто упал и ударился головой. Из-за этого на следующий день у него был след на лбу. Однако он не отменил запланированную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Свидетели отмечали, что перед встречей он выглядел ослабленным и вел себя необычно.

По дороге в посольство американский генерал снова упал, но на этот раз ударился челюстью и порвал пиджак. На встречу, рассказали свидетели, он прибыл "полностью расхристанным". Впоследствии в местной больнице ему диагностировали сотрясение мозга.

Следователи утверждают, что причиной падения стало чрезмерное употребление алкоголя. Сам генерал это отрицал и заявил, что действовал в пределах дозволенного.

До этого, в начале апреля того же года, Агуто забыл в чартерном поезде секретные карты. Он перевозил их в цилиндрической тубе, когда направлялся из Украины в Германию.

Свидетели увидели, как материалы заносили в поезд, однако не видели, как их забирают. В отчете отмечают, что об исчезновении карт Агуто узнал уже по прибытии в Германию. В конце концов тубус нашли и вернули через посольство США в Украине.

Агуто взял ответственность за потерю документов, хотя, мол, не должен был следить за их переносом. Следствие установило, генерал США не упаковал и не опечатал секретные документы должным образом и не имел разрешений на перевозку.

К слову, в августе 2024 года Антонио Агуто покинул пост командующего SAG-U и подал в отставку.

Недавний скандал в США