Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак написал развернутую статью о военной мощи России в Калининградской области. Он создал сценарий, по которому между НАТО и РФ в этом регионе может произойти война.

Автор подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область воротами, через которые Россия может добраться до Центральной и Западной Европы.

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Сценарий войны в Калининграде

Польский генерал обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение превосходства в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Однако из-за появления в странах Балтии войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.

Для захвата Балтийских стран российским войскам требуется от двух до четырех суток. Затем боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря.

Автор подчеркнул: это лишь сигнал о возможных сценариях, которых можно генерировать больше. Однако он дает их не просто так: это должно побудить политическое и военное руководство НАТО к действиям, направленным как минимум на выравнивание военного потенциала в регионе.

Что на это ответили в России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов для РБК прокомментировал заявления польского генерала. Он заявил: мысли о вооруженном конфликте в Калининградской области с участием войск НАТО "живут только в больных головах отставных генералов натовских стран".

Российский политолог Александр Осафов для "КП" рассказал свое видение таких статей. Мол, так страны Балтики и Польша "выпрашивают" больше денег у НАТО на свое вооружение. "Именно для этого выпускаются все эти отчеты, все эти статьи, заявления, проводятся все эти учения. Чтобы доказывать, что страны Прибалтики и Польша находятся под максимальной угрозой со стороны России, которая через Калининград будет порабощать эти государства чуть ли не коммунизмом", – сказал политолог.

В соцсетях пользователи еще острее отреагировали на такое заявление польского генерала. Пользователи, не подбирая выражений, называли его и "шавкой П*ндостана" и "мразями".

Чё-то,часто этот пиндостан со своими шавками начал рассуждать про это. пиндост"Польский генерал озвучил возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград | Новости | Известия | 07.03.2021" https://t.co/obMxBg68wv — Михаил Анатольевич (@WENkR4nvpCJ6FoQ) March 7, 2021

Алиханов ответил описавшему бои с НАТО за Калининград польскому генералу: https://t.co/oNqKJJ74qq через @ru_rbc У генерала Вальдемара Скшипчака видать очко зачесалось? Забыли ублюдки НАТОвские,что РОССИЯ может их уничтожить за считанные минуты?Мрази. — Русский мужик (@Masutka2) March 7, 2021

Калининград: что известно

Это город в Российской Федерации, административный центр Калининградской области.

До 1945 года – немецкий город Кенигсберг.

Город расположен в Европе, граничит на севере с Литвой и на Юге с Польшей. Является "оторванным" от основной части территории России.

По решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе с Кенигсбергом, временно была передана Советскому Союзу.

Позже, во время подписания договоров о границах, Калининградскую область полностью признали владениями Советского Союза. После его распада, город остался в составе РФ.

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