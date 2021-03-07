Польский генерал заявил о возможной войне в Калининграде с участием НАТО: в России его обругали
Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак написал развернутую статью о военной мощи России в Калининградской области. Он создал сценарий, по которому между НАТО и РФ в этом регионе может произойти война.
Источник:Defence24.pl
Автор подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область воротами, через которые Россия может добраться до Центральной и Западной Европы.
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Сценарий войны в Калининграде
- Польский генерал обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение превосходства в Балтийском регионе на море и в воздухе.
- Однако из-за появления в странах Балтии войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.
- Для захвата Балтийских стран российским войскам требуется от двух до четырех суток. Затем боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря.
- Автор подчеркнул: это лишь сигнал о возможных сценариях, которых можно генерировать больше. Однако он дает их не просто так: это должно побудить политическое и военное руководство НАТО к действиям, направленным как минимум на выравнивание военного потенциала в регионе.
Что на это ответили в России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов для РБК прокомментировал заявления польского генерала. Он заявил: мысли о вооруженном конфликте в Калининградской области с участием войск НАТО "живут только в больных головах отставных генералов натовских стран".
Российский политолог Александр Осафов для "КП" рассказал свое видение таких статей. Мол, так страны Балтики и Польша "выпрашивают" больше денег у НАТО на свое вооружение. "Именно для этого выпускаются все эти отчеты, все эти статьи, заявления, проводятся все эти учения. Чтобы доказывать, что страны Прибалтики и Польша находятся под максимальной угрозой со стороны России, которая через Калининград будет порабощать эти государства чуть ли не коммунизмом", – сказал политолог.
В соцсетях пользователи еще острее отреагировали на такое заявление польского генерала. Пользователи, не подбирая выражений, называли его и "шавкой П*ндостана" и "мразями".
Калининград: что известно
- Это город в Российской Федерации, административный центр Калининградской области.
- До 1945 года – немецкий город Кенигсберг.
- Город расположен в Европе, граничит на севере с Литвой и на Юге с Польшей. Является "оторванным" от основной части территории России.
- По решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе с Кенигсбергом, временно была передана Советскому Союзу.
- Позже, во время подписания договоров о границах, Калининградскую область полностью признали владениями Советского Союза. После его распада, город остался в составе РФ.
Данные на основе Википедии.
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