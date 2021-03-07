Колишній командувач сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак написав розгорнуту статтю про військову міць Росії у Калінінградській області. Він створив сценарій, за яким між НАТО і РФ у цьому регіоні може статися війна.

Автор підкреслив, що цей регіон має ключове значення в політичній і військовій стратегії Росії. Він називає Калінінградську область воротами, через які Росія може дістатися Центральної і Західної Європи.

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Сценарій війни у Калінінграді

Польський генерал звернув увагу, що в регіоні дислокуються основні сили Балтійського флоту і війська Калінінградського оборонного району (КОР). За його словами, в разі війни вони повинні будуть забезпечити набуття переваги в Балтійському регіоні на море і в повітрі.

Балтійського флоту і війська Калінінградського оборонного району (КОР). За його словами, в разі війни вони повинні будуть забезпечити набуття переваги в Балтійському регіоні на море і в повітрі. Однак через появу військ НАТО у Балтійських країнах ці бойові одиниці КОР можуть використовувати з іншою метою.

Для захоплення Балтійських країн російським військам потрібно від двох до чотирьох діб. Потім бойові дії перейдуть на південну частину Балтійського моря.

Потім бойові дії перейдуть на південну частину Балтійського моря. Автор наголосив: це лише сигнал про можливі сценарії, яких можна генерувати більше. Однак він дає їх не просто так: це повинно спонукати політичне та військове керівництво НАТО до дій, спрямованих як мінімум на вирівнювання військового потенціалу в регіоні.

Що на це відповіли в Росії

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов для РБК прокоментував заяви польського генерала. Він заявив: думки про збройний конфлікт в Калінінградській області за участю військ НАТО "живуть тільки в хворих головах відставних генералів натовських країн".

Російський політолог Олександр Осафов для "КП" розповів своє бачення таких статтей. Мовляв, так країни Балтики і Польща "випрошують" більше грошей в НАТО на своє озброєння. "Саме для цього випускаються всі ці звіти, всі ці статті, заяви, проводяться всі ці вчення. Щоб доводити, що країни Прибалтики і Польща перебувають під максимальною загрозою з боку Росії, яка через Калінінград буде поневолювати ці держави мало не комунізмом", – сказав політолог.

У соцмережах користувачі ще гостріше відреагували на таку заяву польського генерала. Користувачі, не добираючи висловів, називали його і "шавкою П*ндостану" і "мразями".

Чё-то,часто этот пиндостан со своими шавками начал рассуждать про это. пиндост"Польский генерал озвучил возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград | Новости | Известия | 07.03.2021" https://t.co/obMxBg68wv — Михаил Анатольевич (@WENkR4nvpCJ6FoQ) March 7, 2021

Алиханов ответил описавшему бои с НАТО за Калининград польскому генералу: https://t.co/oNqKJJ74qq через @ru_rbc У генерала Вальдемара Скшипчака видать очко зачесалось? Забыли ублюдки НАТОвские,что РОССИЯ может их уничтожить за считанные минуты?Мрази. — Русский мужик (@Masutka2) March 7, 2021

Калінград: що відомо

Це місто в Російській Федерації, адміністративний центр Калінінградської області.

До 1945 року – німецьке місто Кенігсберг.

Місто розташоване у Європі, межує на півночі з Литвою і на Півдні з Польщею. Є "відірваним" від основної частини території Росії.

За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом з Кенігсбергом, тимчасово була передана Радянському Союзу.

Пізніше, під час підписання договорів про межі, Калінінградську область повністю визнали володіннями Радянського Союзу. Після його розпаду, місто лишилося в складі РФ.

Дані на основі Вікіпедії.