Все произошло из-за недостаточной идеологической подготовки в Украине. Такое мнение высказал начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, генерал-майор Игорь "Сумрак" Гордийчук.

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О влиянии со стороны России

Военный убежден, что за патриотизм в Вооруженных силах Украины можно не переживать. Мол, они больше были готовы выполнять задачи. Зато в отношении Министерства внутренних дел и Службы безопасности у него есть опасения. "Не уверен, решатся ли они (на измену – 24 канал), но чтобы не получилось второго Крыма", – предостерег он.

Но, например, судебная система на 80% руководствуется Московией. Правопохоронная – не охранная, а именно правопохоронная – на 50%,

– отметил Гордийчук.

"Сумрак" объяснил, что не имеет замечаний относительно новых молодых кадров, но старым - не доверял бы. Боевой генерал отметил, что соответствующей проверкой должны заниматься компетентные органы. Однако лично его позиция - не брать таких на службу.

Что известно про Игоря Гордийчука

Источник: "Википедия"